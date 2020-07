Bilo – ponovilo se - Dan kad se Srbija ponosila svojom "Starom damom", jednom i jedinom!

„Pazi, Voša gazi: Senzacija u Torinu, Sampdorija – Vojvodina 0:4“, „Strašna Vojvodina ponizila Sampdoriju“, „Novosadska magija opčinila Italiju: Vojvodina sa 0:4 nokautirala Sampdoriju!“, „Voša održala lekciju Sampdoriji“, „Za istoriju: Vojvodina razbila Sampdoriju!“, „Za istoriju: Sampdorija – Voša 0:4!“, bili su samo neki od naslova nakon one čuvene utakmice između Sampdorije i Vojvodine u Torinu, koja je odigrana na današnji dan, pre tačno pet godina. Tog i narednog dana, Voša je bila apsolutna i to ne samo sportska tema u našoj javnosti, prisećaju Novosađani putem zvaničnog klupskog sajta.



Da podsetimo, Vojvodina je tada kao potpuni autsajder razbila italijanski tim u gostima rezultatom 4:0, blistao je dirigent Mirko Ivanić, ali i dvostruki strelac Ognjen Ožegović.



Ivanić je načeo mrežu ekipe Valtera Zenge u četvrtom minutu, a novi šok usledio je u 49. kada je pogodio Stanisavljević. Onda je na scenu stupio Ognjen Ožegović i sa dva pogotka u 58. i 91. minutu.



"Sampdoriji Valtera Zenge, sa godišnjim budžetom od oko 100 miliona evra, nisu pomogli svi ti skupo plaćeni igrači poput Edera, Murijela, Sorijana, Krstičića, Zukanovića itd, nad kojima su pobedu odneli timski duh, vera u sopstvene mogućnosti i maksimalna borba od prvog do poslednjeg minuta od strane svih koji su te večeri nosili dres podeljen na belu i crvenu boju", najlepše opisuje urednik Vošinog zvaničnog sajta.









Te večeri, za ekipu koju je sa klupe predvodio Zlatomir Zagorčić, nastupili su: Srđan Žakula, Jovica Vasilić, Radovan Pankov, Igor Đurić, Bojan Nastić, Danilo Sekulić, Novica Maksimović, Aleksandar Stanisavljević (od 85. Uroš Stamenić), Darko Puškarić (od 71. Aleksandar Paločević), Mirko Ivanić (od 87. Siniša Babić) i Ognjen Ožegović.