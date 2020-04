Bez plej-ofa? Tako žele u Vojvodini!

Sva sportska takmičenja u Srbiji su obustavljena, a fudbalsko prvenstvo je takođe stalo i pitanje je kada će se nastaviti.



Ono što je sve izvesnije jeste da će prvenstvo biti nastavljeno, ali se ne zna u kom formatu.



Oglasili su se tim povodom iz Vojvodine, tačnije, fudbaler Bogdan Mladenović.



"Nije na meni da se bavim time, ali nedavno sam pročitao izjavu našeg šefa da bi bilo dobro da se, nakon odrađenih priprema, ove sezone odigraju još samo preostale utakmice do 30. kola, kao i one u Kupu Srbije.



I ja mislim da bi to verovatno bilo najbolje rešenje, jer ukoliko bi se igrao i plej-of, to bi bilo previše utakmica za jako malo vremena i, samim tim, bilo bi poprilično opasno za igrače u smislu mogućnosti povrede usled prevelikog opterećenja", rekao je Bogdan Mladenović za zvanični sajt kluba.