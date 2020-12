Bez jagode na šlagu, Zvezda završila sjajnu evropsku jesen!

Bez golova za kraj grupne faze Lige Evrope za Crvenu zvezdu, dovoljno da se sa 11 bodova završi ova i više nego dobra evropska jesen. Slovan Liberec je bio podređen rival u većem delu susreta, ali Zvezda nije postigla gol večeras, bilo je 0:0.







Po jedna ozbiljna šansa na obe strane u prvom poluvremenu, a možemo reći da je Zvezda bila nešto bliža vođstvu zbog ozbiljnosti šanse koju je imao Ben pred sam kraj ovog dela igre.



Prva ozbiljna akcija Zvezde je bila u 14. minutu preko Petrovića, odigrao je dva dupla pasa sa svojim saigračima, pokušao da pronađe Falćinelija u sredini, međutim njegov pas je presečen.



Na drugoj strani velika šansa za Moskeru, imao je suprotan ugao, gađao ga je, ali je bilo veoma loše, savladani Borjan je odahnuo.



Pred sam kraj prvog poluvremena lopta dolazi do Bena u kaznenom prostoru, on je prima na grudi na fenomenalan način, ali iz izgledne situacije pogađa samo stativu.



Napominjemo i da je temperatura bila u minusu, ali i da je teren bio u slabom stanju što je stvaralo probleme i jednima i drugima na današnjem meču.



Početkom drugog dela igre Zvezda je izgledala ofanzivnije, ali nije bilo konkretnih prilika sve do 69. minuta kada je Falćineli uposlio Gajića na desnoj strani, ovaj vratio povratnu Nikoliću koji je prebacio gol iz dobre situacije.







Imao je Nikolić bolji udarac iz teže situacije desetak minuta kasnije, ali promene rezultata nije bilo.





Zvezda je bila i na ovom meču organizovaniji tim, ali nisu uspeli da pronađu put do gola Libereca do kraja utakmice, pa su morali da se zadovolje bodom.





U drugom meču Hofenhajm je savladao Gent na svom terenu ubedljivim rezultatom 4:1.







Golove su postizali Bajer i Skov u prvom poluvremenu, odnosno Bajer i Kramarić u drugom. Jedini gol za goste postigao je Fortuna.



Mijat Gaćinović od starta danas na terenu pa sve do samog kraja.



Inače, Hofenhajm je ovu fazu završio sa gol-razlikom 17:2.