Ben se oglasio, ''Delije'' će biti oduševljene! Ovo je mnogo više nego što se od njega očekuje!

Fudbaleri Crvene zvezde privode kraju pripreme u Turskoj za drugi deo sezone, a istovremeno i dalje traje neizvesnost oko budućnosti El Fardu Bena i njegovog ostanka u Zvezdi.





Preneli smo već da su u toku njegovi pregovori sa upravom Crvene zvezde oko potpisivanja novog, finansijski ''pojačanog'' ugovora, kao i da je došlo do određenih razmimoilaženja, ali konačna odluka još nije doneta.





Takođe, spekuliše se i o ponudama iz inostranstva za njegove usluge, ali Ben je u razgovoru koji prenosi '' Tanjug '' odbacio takve informacije.





''Ne, jedino pregovaram sa Zvezdom. Želim da ostanem, sve je savršeno, veoma sam srećan i ja i moja familja, Zvezda zeli da ostanem što je veoma važno", otkrio je Ben.





Ali, ono što će oduševiti Zvezdine navijače jeste njegova velika želja da ostane na ''Marakani'' i to ne samo do kraja aktuelnog, ili potencijalno novog ugovora, nego i do kraja karijere!





''Razgovaramo, nedostaje još par detalja, ali sam pozitivan, ništa još nije fiksirano i znaće se narednih dana. Sve je moguće, pa i da završim karijeru u Zvezdi", poručio je Ben.