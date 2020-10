El Fardu Ben je fudbaler koji nije baš u najboljoj formi, videli smo to i protiv Hofenhajma.



On je prilično indisponiran, a jedan od razloga jeste i izostanak navijača.



"Veoma sam razočaran jučerašnjim rezultatom. Ali nastavljamo dalje, do sledeće utakmice", napisao je Ben na Instagramu.



"Nedostajete nam Delije. Bez vas, ovo nije fudbal", napisao je El Fardu Ben.



Imajući u vidu aktuelnu situaciju u Srbiji i posebno Beogradu, teško da ćemo gledati navijače u ovoj kalendarskoj godini...