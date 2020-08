Ben: "50. gol već na sledećem meču"

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su juče ekipu Spartaka sa 3:2, u utakmici četvrtog kola Super lige Srbije.



"Kada promašite penal sigurno da nije lako, posebno na 0:0... Jučerašnja utakmica je zaista bila 'luda' za mene jer sam promašio penal, postigao dva gola i skrivio sam penal. Veoma zanimljiva utakmica", rekao je Ben za klupski sajt.



Najbolji strelac Zvezde u prošloj sezoni istakao je da mu promena pozicije na terenu ne predstavlja nikakv problem.



"Gde god me trener postavi na terenu trudim se da pomognem ekipi. Juče sam bio špic i to mi je naravno mnogo lakše, jer sam bliži golu, imam mnogo više prilika da postignem pogodak i ne trčim mnogo kao kada igram na poziciji krila. Ipak, ako trener odluči da ću igrati po strani takodje ću biti srećan", naveo je Ben.



Ben je rekao i da povreda koja ga je mučila krajem prošle sezone iza njega i da u potpunosti spreman za prve evropske mečeve.



"Za sada igramo dobro, postižemo dosta golova. Voleli bismo da ne primimo nijedan pogodak, ali i to je fudbal. Za sad tim izgleda dobro i nadam se da ćemo u Evropi nastaviti isto tako, to nam je jako važno" rekao je on.







Momak poreklom sa Komorskih ostrva u crveno-belom dresu u listu strelaca upisao se 49 puta, a jubilarni 50. gol očekuje već na sledećoj utakmici.



"U svakoj utakmici pokušavam da postignem timu, to mi je na pameti. Kada god dodje gol biće dobro. Pedeseti gol je zaista neverovatna brojka za mene, posebno u ovako velikom klubu. To znači da ću ući u istoriju tima i to će biti jako lepo za mene jer sam ovde gotovo tri godine i to je veliko dostignuće", rekao je Ben.



Crvena Zvezda će u utorak dočekati ekipu Evrope na startu kvalifikacija za Ligu šampiona.