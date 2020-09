Belgijanci igraju bolji fudbal od nas, greške skupo koštale Vošu!

Belgijanci su naneli veliku štetu srpskom fudbalu danas.



Nakon što je Šarlroa savladao Partizan, i Standard iz Liježa je bio bolji od Vojvodine na istovetan način, posle produžetaka je bilo 2:1. U regularnom delu je bilo 1:1 (0:0).



Dobro je igrala Vojvodina prvo poluvreme, u većem delu tog perioda je bila ravnopravan rival, čak je stvorila jednu šansu nakon prekida koji je izveo Drinčić u 14. minutu utakmice. Tada je lopta iznenada stigla do Bralića koji nije imao vremena da reaguje bolje i da prosledi loptu u mrežu sa samo pet metara.Saničanin i Bralić su bili odlični u poslednjoj liniji Vojvodine pa Standard praktično nije stvorio dobru šansu u prvih 45 minuta, imali su svega jedan udarac preko gola nakon što se kapiten Vaneuzden oslobodio svog čuvara.Ipak, početkom drugog poluvremena šok za Novosađane.Prošlo je svega 55 sekundi, Andrić pravi faul u kaznenom prostoru nad Gavorijem, a Avenati koristi penal za 1:0. Veoma loš početak drugog poluvremena za izabranike Nenada Lalatovića.Amala je probao u 60. minutu sa distance, tada je Vukliš bio dobar i poslao je loptu u korner. Nakon toga Vojvodina je zaigrala nešto bolje i angažovanije, ali je ostavljala veliki prostor u odbrani.Vukadinović je imao sjajan prodor i udarac koji je otišao malo preko prečke, a onda gol u mreži ekipe iz Liježa.Fantastično je centrirao Nikola Andrić, pronašao je u kaznenom prostoru samog Bojića koji šalje loptu u nebranjen ugao za 1:1! Nakon toga neverovatna invazija ekipe iz Liježa na gol Novosađana koja je trajala nekoliko minuta, izgledalo je kao da gol visi u vazduhu, ali je naš tim brzo došao do daha.U 85. minutu sjajan centaršut Andrića, Čović je ciljao glavom, ali je Bodart krajnjim naporom spasio svoj tim. Vojvodina je imala još jednu šansu nakon ovoga, izgledalo je kao da i jedni i drugi žele da završe posao u 90 minuta.Ipak, niko nije uspeo da završi posao, pa smo gledali produžetke.Tamo, druga priča, Standard bolji u prvih 15 minuta, stigli su do prednosti odmah.Nakon što je primila gol po početku drugog poluvremena, ista priča i na startu prvog produžetka, ovoga puta je bila izrađena akcija, fantastični Gavori večeras je ponovo napravio velike probleme Vojvodini, odložio loptu za Amalaha koji pogađa sam ugao.Izabranici Nenada Lalatovića nisu imali snage za nešto više nakon ovog gola, bio je očigledan pad koncentracije i snage.Najbolja šansa za Vojvodinu je bila u 118. minutu, Drinčić je centrirao iz kornera, tamo je bilo nekoliko fudbalera Vojvodine, ali niko nije uspeo da pošalje loptu iza leđa golmana domaćih.Na kraju, Standard ipak bolji, zasluženo ide u narednu rundu.