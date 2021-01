Baš vole Srbe, iz Čukaričkog u Lacio?

Nema potrebe da nabrajamo da su fudbaleri sa naših prostora pisali istoriju "L'Akvila" u poslednjih 30 godina, od Mihajlovića i Stankovića, pa sada do Milinković-Savića, čoveka koji je najplaćeniji Laciov igrač u poslednjih 15 godina, a i najskuplji na tržištu.



Igli Tare direktor kluba, traži pojačanja za bokove jer je Senad Lulić dugo povređen, u stvati on želi da ojača obe strane u defanzivi.



Jedna od varijanti je Darko Lazović koji je već bio na meti rimskih "Orlova", ali je iz Đenove otišao u Veronu gde igra odlično. Sada ga Lacio ponovo želi, mada neće ići lako...



No, gledaju ka Srbiji. Kako se saznaje, Lacio razmišlja da od Čukaričkog kupi mladog reprezentativca naše zemlje, Dimitrija Kamenovića.



Ovaj "Orlić" koji može da igra na više mesta u odbrani ima 20 godina, prošle sezone je debitovao za Čuku, u poslednjih pet sezona ima staž u svim mlađim kategorijama Srbije.



Momak iz Pirota bi napravio ogroman korak u karijeri, sličan onome kada je Aleksandar Kolarov pre 13 godina, ako se ne varamo iz OFK Beograda otišao u Lacio i kasnije postao svetska zvezda.







Tare veruje da naš fudbaler može itekako da pomogne ekipi, mogli bi da ga registruju kao mladog igrača za šampionat, ne podleže kvoti stranaca, a italijanski mediji navode da bi obeštećenje za Kamenovića bilo oko milion evra.