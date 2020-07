Banjalučani se spremaju za Evropu, prvi poraz Čukaričkog

Čukarički je četvrti meč na pripremama na Zlatiboru igrao protiv učesnika kvalifikacija za Ligu Evrope, banjalučkog Borca, koji je slavio rezultatom 2:0.



Tim iz Republike Srpske je prvi zapretio, u desetom minutu je Dujaković šutirao sa ivice šesnaesterca, ali preko gola na ovom meču kapitena Čukaričkog Belića. Tri minuta kasnije usledila je prelepa akcija Brđana, Lukić je odlično proigrao Ćirkovića, koji je sa desne strane vratio loptu na ivicu šesnaesterca, do nje je stigao Terzić, ali je njegov šut u poslednji čas izblokiran.



U 17. minutu slična akcija, samo po levoj strani, ovoga puta Endijae je dodao loptu do terzića, ali je i taj udarac, sa 18 metara, izblokirala odbrana Banjalučana. Odličan pokušaj Lukića sa 19 metara zaustavio je golman Pavlović, koji je loptu krajnjim naporom izbio u korner.



U 22. minutu, posle greške odbrane Čukaričkog usledila je brza kontra Borca, Ziljkić je na nogama izdržao start Lukića, prosledio je loptu do Zakarića, koji je iz odlične pozicije savladao Belića – 0:1.



Ispostavilo se da je to i rezultat prvog poluvremena, ali ne i konačan. Banjalučani su u na isteku sata igre duplirali prednost iz penala. Drezgić je u 59. minutu skrivio jedanaesterac, oborio je Vranješa, a upravo je ovaj igrač bio siguran sa bele tačke, iako je Petrović pogodio stranu – 0:2.





ČUKARIČKI: Belić (od 46. Petrović), Ćirković (od 60. Stevanović), Ostojić (od 60. Šapić), Kamenović (od 30. Drezgić, od 60. Puškarić), Veličković (od 60. Tošić), Đorđević (od 60. Docić), Lukić (od 60. Kovač), Nikčević (od 23. Fratrović, od 46. Pantić), Eze (od 60. Savić), Terzić (od 60. Birmančević), Endijae (od 60. Rakonjac).



BORAC: Pavlović, Ćosić (od 46. Janičić), Dujaković, Milojević (od 46. Subić), Jovanović (od 88. Radulović), Brtan (od 89. Daglas), Danilović, Vranješ (od 88. Kajkut), Ziljkić (od 85. Crnov), Zakarić (od 85. Mamadu), Lukić (od 67. Marković).