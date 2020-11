Partizan je dobio još jednog reprezentativca.



Defanzivac "crno-belih" Maki Banjak vratio se u seniorski nacionalni tim Kameruna posle pet godina pauze.



On se našao na širem spisku od 32 fudbalera ove afričke selekcije za dva meča kvalifikacija za Kup afričkih nacija protiv Mozambika.



Banjak je do sada odigrao dva meča za seniorski nacionalni tim "lavova" i to 2015. godine.



Kamerun trenutno deli prvu poziciju u svojoj grupi sa Mozambikom, a pored njih tu su još i Zelenortska Ostrva i Ruanda.