Bakula o dugu prema "delijama", palo i obećanje!

Vezista Crvene zvezde Branko Jovičić se posle pet meseci oporavka od operacije kolena vraća na veliku scenu.



Popularni Bakula u razgovoru za klupski sajt preneo je očekivanja pred nastavak sezone, govorio je i o periodu koji je iza njega, promenu na trenerskoj klupi...



"Veoma mi je važno da ponovo budem sa ekipom, jer smo mi jedna porodica i zajedno funkcionišemo na visokom nivou. Nedostaje mi cela ta atmosfera iz svačionice, tu pre svega mislim na pre i posle utakmica. Bio sam tu na svakom meču, pružao sam im podršku, ali je to bilo teško za mene iz prostog razloga što sam želeo da igram i pomognem, a nisam mogao. Sada je sve u redu i spreman sam za nove izazove", istakao je Jovičić.



Neumorni vezista preneo je svoja očekivanja pred nastavak šampionata.



"Otkako sam došao u Zvezdu pre dve i po godine željno se isčekuje dupla kruna. Što se tiče prvenstva, mišljenja sam da ništa nije gotovo, kao i da mi treba da se fokusiramo kao da je prednost minimalna. Svi pričaju da je ovolika bodovna razlika u Srbiji nedostižna, ali ništa nije nemoguće. Nema opuštanja, u svaki meč moramo da uđemo maksimalno koncentrisani. U prvim mečevima prolećnog dela naš očekuje i večiti derbi na našem stadionu. Dužni smo navijačima od prošle sezone da odigramo jednu dobru utakmicu protiv Partizana i da upišemo pobedu" , istakao je on.



Umesto Vladana Milojevića na mesto šefa stručnog štaba došao je legenda srpskog fudbala Dejan Stanković. Jovičić je naglasio da mu je žao što je Milojević otišao, ali da će mu biti velika čast da radi sa novim trenerom.



"Dosta se govori o našoj atmosferi u svlačionici i da smo mi kao jedna porodica, tako da nam nije bilo drago što se to desilo. Jednostavno, nismo se nadali da će nas Vladan Milojević napustiti.. Želim da mu se zahvalim na svemu što je učinio za naš klub, za nas igrače, kao i za mene. Podigao je lestvicu, igrali smo Evropu tri puta zaredom, dva puta u nizu smo bili učesnici Lige šampiona što je fantastičan uspeh. On je otišao, a posle njega smo dobili veliko pojačanje u vidu legende srpskog i evropskog fudbala - Dejana Stankovića. Čovek i fudbaler koji je mnogo dao našem fudbalu i bio je predvodnik svih generacija. Gledao sam njegove utakmice i mogu reći da smo dobili rođenog pobednika", smatra fudbaler Zvezde.



Navijači željno iščekuju povratak jednog od ljubimaca, a Jovičić je govorio i o tome kakav i koliki značaj oni imaju za ekipu. Takođe, imao i je posebnu poruku i obećanje u novoj godini.



"Poželeo bih svim Zvezdašima sve najlepše u ovim praznicima, ali i u narednoj godini sa Crvenom zvezdom. Obećavam da ćemo im se odužiti za prošlu godinu jer su na svakom meču, i kad smo vodili 3:0 i kad smo gubili 5:0 oni su pevali sve vreme i pružali nam podršku . Oni su simbol Crvene zvezde i bez njih, mi ne bi tek tako napravili sjajne rezultate svih ovih godina", zaključio je vezista Crvene zvezde, Branko Jovičić.