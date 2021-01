Bakajoko u epizodi - ma, kakvo oklevanje kad zove Zvezda!

Novi fudbaler Crvene zvezde Aksel Bakajoko rekao je danas da nije oklevao kada je čuo da se srpski klub interesuje za njega.





"Nisam oklevao kada sam čuo da se Zvezda zanima za mene. Znam da je to veliki klub. To je šansa koja se pruža jednom u životu. Veoma sam srećan i zadovoljan zbog toga što sam ovde", rekao je Bakajoko na predstavljanju.



Bakajoko ima 23 godine i igra na krilnim pozicijama. Nosiće dres sa brojem sedam.



Nekadašnji mladi reprezentativac Francuske je došao iz Intera, iz kog je prethodnih godina bio na pozajmicama u Sošou i Sankt Galenu.



Zvezda će u šesnasetini finala Lige Evropa igrati protiv Interovog gradskog rivala Milana, a novinare je zanimalo da li će mu to biti dodatni motiv.



"Pokušaću da se uklopim što pre i veoma se radujem što će Zvezda igrati protiv Milana, što ću opet biti na stadionu San Siro", kazao je Bakajoko.



Njemu je saigrač u Sankt Galenu bio nekadašnji igrač Zvezde Milan Vilotić.



"Vilotića smatram starijim bratom, mnogo mi je pomogao. Pričao mi je sve najbolje o klubu, ali nismo ništa detaljno. Bio je od pomoći prilikom odluke da dodjem ovde", naveo je Bakajoko.



On je rekao da se najbolje snalazi u napadu, da voli da igra krilo, ali da može da pomogne i u odbrani i da će sve to zavisiti do trenera Dejana Stankovića.