Babić: "Nije lako, ali iz ovog moramo izaći još jači"

Fudbaler Crvene zvezde Srdjan Babić rekao je danas da svaki igrač crveno-belih trenira maksimalno u karantinu kako bi što spremnije dočekali nastavak sezone.



Zvezdin defanzivac vreme u karantinu provodi na selu, a sve treninge i fudbalske obaveze odradjuje po planu i programu stručnog štaba.



"Mi smo navikli na svakodnevan rad, ovo što treniramo kod kuće ništa ne menja. Ušli smo u dobar ritam, rasli smo iz utakmice u utakmicu i ne sumnjam da ćemo se posle ovog svega vratiti na teren. Svaki igrač, tvrdim, radi maksimalno i pruža sve kako bismo se što bolje spremili za nastavak", rekao je Babić za klupski sajt.



On je rekao da su o i njegovi saigrači u svakodnevnom kontaktu sa kondicionim trenerima i da treninzi u karantinu nisu ni malo laki.



"Dnevno provedemo po sat i po obavljajući vežbe i svoje dužnosti kako se ne bismo zapustili. Veoma je važno da, kada se sve ovo sa pandemijom završi, ostanemo u maksimalno dobroj formi, koliko je to u ovim okolnostima moguće, da bismo smanjili taj pripremni period pre nastavka prvenstva", rekao je on.



"Nije lako, ali moramo biti profesionalci i pokazati karakter kako bi izašli još jači iz ovoga", istakao je Babić.







I pored teških treninga, Babić ne krije da mu nedostaje lopta.



"Bazični deo je jako bitan i nije zanemarljiv, naročito po pitanju fizičke spreme. Medjutim, rad s loptom je nešto drugo. Počevši od raznih vežbi koje smo svakodnevno radili na terenu, naročito tehničko-taktičkog dela, to su ipak neke stvari koje fudbaleri više vole od ovog, nazovimo fitnes dela. Meni loptu ništa ne može da zameni, tako da jedva čekam da se vratim na teren. Nije mi teško da radim sam, dobijamo program 'na tanjiru', tako da samo treba da ispoštujemo taj plan", rekao je Babić.



Kada ne odradjuje planirane treninge, kako je naveo, nema nekih preteranih obaveza.



"Trenutno sam na selu, daleko od grada, tako da mi prija ovaj vazduh ovde. Naravno, pogledam i poneku dobru seriju koju mi drugari preporuče. Veoma je važno da ostanemo kod kuće, da se što manje krećemo i samo takvim, odgovornim postupanjem ćemo veoma brzo izaći kao pobednici protiv ovog nevidljivog protivnika", rekao je Babić.