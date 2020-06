Asanova vožnja kroz Surdulicu, ne pomaže ni Zvezdin golman!

Partizan je uspeo da prođe do polufinala Kupa Srbije na gostovanju u Surdulici. Ekipa Sava Miloševića je bila bolja od Radnika rezultatom 1:2, a sve golove smo videli u prvom poluvremenu. Tačnije, u nadoknadi.



Prvo poluvreme je obeležila situacija iz drugog minuta, sudija Jovanović je prekinuo meč zbog spornog transparenta navijača Partizana, istog onog sa utakmice protiv Mladosti iz Lučana. Za razliku od tog meča, danas je bilo navijača crno-belih na tribinama i nisu želeli da uklone transparent sve dok svi navijači ne uđu na tribinu.



Igrači su čak otišli i u svlačionicu, da bi se nakon nekoliko minuta vratili, ali je sat do kraja poluvremena otkucao i 63. minut zbog ovog prekida.



Na terenu Partizan bolji, ali prva prava prilika u 38. minutu kada je Natho šutirao, a Vasiljević odbranio. Samo dva minuta kasnije još bolja situacija za Izraelca, ali nije uspeo da pogodi iz izgledne situacije, Vasiljević ponovo pobednik.



I onda 0:1, Natho se iskupio, poslao je fenomenalnu loptu Asanu, Japanac je pogodio i doveo crno-bele u prednost. Igrao se drugi minut nadoknade.



Radnik je imao svoje šanse, a Partizan je stigao i do drugog gola, ponovo je Asano bio strelac, ovoga puta u 15. minutu nadoknade, sve se desilo nakon što je Vasiljević odbranio zicer, ali nije imao sreće drugi put.



Domaći preko Stamenkovića dolaze do veoma bitnog gola u 17. minutu nadoknade prvog poluvremena, neposredno pre odlaska na odmor. Danoski je asistent, prethodno mu je udarac odbranio Stojković.



Vasiljević (inače Zvezdin golman na pozajmici) je briljirao u drugom poluvremenu, odbranio je udarac Sadika, a onda i Asana koji se i pored dva gola propisno ispromašivao danas.





Ipak, možemo ga nazvati junakom meča jer je zadavao glavobolje protivniku, i na kraju poslao crno-bele u polufinale Kupa Srbije.