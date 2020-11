Asano "razbio šerpu" za četvrtfinale!

Ekipa Partizana je uspela da se plasira u četvrtfinale Kupa Srbije pošto je danas u Gornjem Milanovcu savladala ekipu Metalca sa 0:1 (0:1).



Ekipa Partizana je danas bila bolji rival od Metalca, a u prvom poluvremenu je teško stizala do gola protivnika. Ekipa Aleksandra Stanojevića je u prvih pola sata imala ogromne probleme da stigne do kaznenog prostora, a onda u 30. minutu šansa za šansom.



Prvo je viđena dobro poznata akcija Miljkovića i Holendera, napadač crno-belih je šutirao, ali je odlično Puletić odbranio ovaj udarac.



Nakon toga udarac Jojića unutar kaznenog prostora koji je prošao preko gola.



Nakon toga ponovo bez šansi sve do kraja poluvremena kada je Asano dobio loptu, namestio se na 16 metara i šutirao, pogodio je levom nogom gornji levi ugao, ispostaviće se za konačnih 0:1.















Bolji Partizan i u nastavku, ali je imao i Metalac šansu preko Antonijevića nakon kiksa Miljkovića i Vujačića.



Asano je bio izuzetno požrtvovan i raspoložen za napade svog tima, a onda je i Šćekić imao šansu da ugrozi Puletića. U 76. minutu najbolja šansa za crno-bele u nastavku, ponovo je Holender lagano ušao u šansu, ali je ponovo imao problem da postigne gol, Puletić mu je odbranio zicer.



Morao je Metalac napred kako bi stigao do četvrtfinala, ali nije bilo previše prostora, crno-beli su dobro sačuvali prednost i plasirali se među osam najboljih.











Metalac: Puletić, Vranjanin, Vasiljević, Vlalukin, Rogač, Sukačev (Maksimović 30), Antonijević, Jokić (Milisavljević 68), Mbongu, Zoćević, Katanić.





Partizan: Stevanović, Miljković, S. Marković, Vujačić, Urošević, Šćekić, Zdjelar, Natho (Suma 76), Jojić, Asano, Holender (Lutovac 83)