Asano o proslavi het-trika i RFS, šta mu posebno znači u Partizanu?

Blistao je Takuma Asano u ubedljivoj pobedi Partizana nad Inđijom 5:0, Japanac je postigao tri gola i zasluženo poneoe epitet igrača utakmice.



Hitronogi Asano ne krije zadovoljstvo nakon sjajne igre.



"Motivisan sam za svaku utakmicu, nisam bio ništa više ili manje motivisan sinoć. Kada bih rekao da je postojalo nešto što me je juče dodatno pokrenulo, onda bih to koristio uvek. Srećan sam što sam dao tri gola, ali vidim da još mogu da napredujem sa igrom



Ono što mi posebno znači je što zaista imam veliku podršku od svih igrača i stručnog štaba. Čuo sam da su se mojim golovima posebno radovali na tribini Suma i Sadik koji je tad izašao. Ali pored njih, svi momci su uvek uz mene i od prvog dana sam se osećao kao deo porodice. Kako je prošlo vreme, sada je to sasvim leglo, a ja sam se dodatno opustio", rekao je Asano.



Partizan od starta sezone blista na domaćem terenu.



"Najviše volimo da igramo kod kuće, jer je teren veoma dobar i mnogo znači kada može lopta da ide nesmetano. Do sada sam se i navikao na terene po Srbiji, ali ako me već pitate naravno da biram naš stadion. Nedostaju nam navijači, ali svi smo se u svetu prilagodili trenutnoj situaciji i nadamo se da će se stvari normalizivati u jednom trenutku. Što budemo odgovorniji, situacija će se pre normalizovati", nada se Asano.



"Crno-belima" predstoji evropski izazov, u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope u Humsku stiže RFS.



"Za sada o ekipi znam samo ono što je rekao Banjak. Koliko god nije zvučan protivnik,sa njima se nije šaliti. Pobedili su Olimpiju, pa samim tim nam to ukazuje na još veći oprez. Od sutra krećemo sa analizama i moramo ceo fokus da stavimo na utakmicu u četvrtak. Takvi protivnici su najopasniji i mogu da iznenade. Igra se na jednu dobijenu, što stvara još veći pritisak", rekao je Japanac.



Posebno je interesantna bila proslava Asana sa tri podignuta prsta.



"Bilo je spontano, nisam znao za vašu simboliku. Ali mi je drago da sam dao tri gola i da taj broj na taj način ima još posebnije značenje".