''Arena Sport'' i ''AdmiralBet'' silovito startovali! Brojne ekskluzive, Borjan, Ćiro, Mamić i odmah se ''zakuvalo''!

Na početku današnjeg višečasovnog programa i prvo iznenađenje - naš legendarni komentator Zvonko Mihajlovski pridružio se TV ekipi ''Arene Sport''







Potom su usledili ekskluzivni gosti programa čiji je generalni sponzor '' AdmiralBet '', a prvi je bio golman i kapiten Crvene zvezde Milan Borjan.





''Čestitam vam i želim vam mnogo uspeha'', počeo je Borjan, a onda se osvrnuo na jučerašnji nemili događaj na utakmici Čukaričkog i Crvene zvezde (1:3), kada se teško povredio Marko Docić posle starta Sekua Sanoga.



''Stvarno mi je žao što se to desilo Marku. On je fenomenalan igrač i pre svega čovek, čuli smo se danas, nadam se da ipak neće biti strašno. I on kaže da verovatno neće morati na operaciju, I ovim putem mu želim što brži povratak na teren. Šta god da mu treba, tu smo mi iz Crvene zvezde da pomognemo'', izjavio je Borjan.





Osim Docića, povredio se i napadač Crvene zvezde Ričmond Boaći.





''Boaći se povredio, istegao je zadnju ložu. Velika šteta za Boaćija, fenomenalan igrač, čovek, uvek je pozitivan. Baš mi je krivo što mu se dešavaju te povrede. Nadam se da će se što pre vratiti na teren, potreban nam je u ekipi'', naglasio je Borjan.





U prošlom kolu povredio se i njegov šurak Nenad Filipović, golman TSC-a, posle Boaćijevog neopreznog starta.





''Šurak se oporavio, hvala Bogu, nije imao nikakvih preloma, ništa, samo mu je kuk malo natekao, vratio se treninzima i danas će da brani'', otkrio je Borjan.





Jučerašnjeg rivala je posebno pohvalio.







''Čukarički je mlada ekipa koja igra lep fudbal. Stvarno su nas namučili juče dosta. Za nas je bilo teško što se vraćamo iz pauze, ali najvažnije je da smo pobedili i osvojili nova tri boda''.





Otkrio je i zašto je Kanga izveo jedanaesterac, posle kog je Zvezda povela sa 3:0.





''Mića je trebalo da izvede penal, ali ustupio je Kangi da postigne prvi gol od povratka. To samo pokazuje sjajnu atmosferu u ekipi'', objasnio je Borjan, koji nije zabrinut zbog primljenog gola.





''Bolje da primim u prvenstvu, nego u Evropi. Nadam se da neću ni sada primiti neki gol''.





A kada je u pitanju Evrtopa i meč na Kipru protiv Omonije...





''Čeka nas izazov u sredu, jedna utakmica, što je malo teže, ali mi ćemo da izađemo, da damo sve od sebe i probamo da obezbedimo grupnu fazu LE. Ali, Zvezdi je mesto u grupnoj fazi Lige šampiona. Bože zdravlja, ove godine ćemo da vratimo Olimpijakosu za prošlu godinu'', poručio je Borjan.







Potom, novo iznenađenje za gledaoce - uključio se legendarni trener Miroslav Ćiro Blažević iz Hrvatske. Na početku se podsetio svog čuvenog belog šala i napravio osvrt na svoju dugu, uspešnu karijeru.







''Ja ga čuvam, jednako kao plaketu od UEFA. Ja sam trener 50 godina, konstantno sam radio. Najznačajnija za mene je 1982. godina u mojoj sportskoj karijeri. Ni sa čim ne mogu komparirati tu radost da je Dinamo napokon bio prvi.





Ja imam veliku simpatiju i prema Hajduku. Navijači su za svog Hajduka i u dobru i u zlu. Nadam se da će shvatiti da je najvažniji kvalitet ekipe i da imaju svog vođu'', istakao je popularni Ćiro.







Neke nove ponude danas ne bi prihvatio, a onda se dotakao svoje bolne teme - Zdravka Mamića.







''Sve bih odbio, sine moj. Kad uzmem u obzir moje godine, shvatam da to ne bi imalo smisla. Ne bih bio ni savetnik. Ja mogu neoficijelno da savetujem nekog od mlađih kolega, mada mladi teško prihvataju savete.







Mamić je, na primer, imao životni cilj da mene makne, kako bi on bio najglavniji.







On komanduje iz BiH kao da je tu. Možda je ovo i bolje za njega, efikasniji je ovako nego da je tu.







U početku smo imali neku ljubav, a onda sam ti, Zdravko Mamiću, učinio mladost srećnom, a ti meni starost nesrećnom. Njegova fudbalska doktrina je bila drugačija od moje. Uzeo je komandu u ruke na koji samo on može'', objasnio je Blažević.





Samo nekoliko minuta kasnije, još jedno iznenađenje - uživo se uključio i Zdravko Mamić iz Međugorja, koji se takođe najpre prisetio nekih prošlih vremena i svog detinjstva, kada je strastveno zavoleo sport.



''Rođen sam u Bjelovaru, to je grad rukometa. Bjelovarski Partizan je bio prvak Evrope, 1968. Hrvoje Horvat je tada imao tranzistor. Mi smo se klinci okupljali oko njega, slušali smo glas publike, a komentatori su bili temperamentni kao Ivo Tomić, Edo Peci, Milojko Pantić, Mirko Kamenjašević. Bilo mi je neoporeduvo romantičnije i lepše vreme. Meni je danas zastrašujuće kad sluša radio reportera koji skoro da zaspi tokom mečeva. Voditelji su u to vreme bili neuporedivo bolji.

Dinamo primi gol, a ja glavom u asfalt. Mnogo više se voleo sport nego danas. Ljudi su se više vezivali za svoje junake. Zvezda je, na primer, bila prvak Evrope i sveta, a danas je teško identifikovati se sa igračima, jer se kratko zadržavaju u ekipama.

Meni je Mačva - Požarevac ili neka utakmica u Šibeniku bolje nego Liga šampiona. Ne pravim se važan, ja živim od mojih igrača, od mog prostora, nisam snob da mi je važno da gledam Liverpul - Čelsi.

Ja čak i kad slušam u loži Hajdukove pesme, držim se za stolicu da ne skočim da pevam. To je moj temperament. Sada su utakmice bez publike je kao supa bez soli'', objašnjava Mamić.

Njegove transfere iz Dinama u inostranstvo mnogi na ovim prostorima hvale, iako je zbog pojedinih imao i problema.



''Dinamo je u mom periodu milijardu evra prihodovao, uz sve silne trofeje koje smo osvajali u to vreme. Mi imamo kontinuitet da svake godine igramo u grupnim fazama LŠ i LE'', izjavio je Mamić.

Na kraju, bio je neizbežan i odgovor Ćiru Blaževiću.



''On je moj kum, moj prijatelj, moj drugi otac, mnogo sam naučio od njega, do smrti ću ga voleti. Žao mi je što on ima priliku da menja opservacije o meni, zavisno od raspoloženja.

To je veličanstvena njegova akrobacija, lucidnost, on je tu prvak sveta. Ja sam zadivljen kako ima inteligenciju i u tim godinama. Ćiro je poseban, jedan brend u čitavoj Jugoslaviji. Čovek koji je uvek vrlo interesantan. On zaslužuje sva priznanja i pohvale, ali često se bez razloga očeše o mene'', poručio je Mamić, a u 17 časova počinje MULTIPRENOS!



