Apel Marka Pantelića!

Podsetimo, Marku Panteliću je 15. marta potvrđeno da je pozitivan na koronavirus, a posle dvonedeljne terapije sledeći nalaz je bio negativan.





Ipak, njegova borba protiv širenja koronavirusa i dalje traje, ali na drugi način, pa je s tim u vezi danas i uputio apel koji u nastavku prenosimo u celini.





''Dragi prijatelji, kao što svi dobro znamo suočeni smo sa pandemijom virusa COVID - 19 koja je kompletnu svetsku populaciju, uključujući i sve one koji se bave fudbalom, dovelo je do velike brige za svaki ljudski život.



Pre nekoliko dana Fudbalski savez Srbije je pokrenuo akciju prikupljanja novčanih sredstava sa ciljem da pomognemo sada kada je najpotrebnije.



I zbog toga želim još jednom da apelujem na sve one koji su u fudbalu, nekadašnje i sadašnje reprezentativce, aktuelne i bivše igrače, klubove, sportske radnike, trenere, sudije, sponzore, da se uključe u ovu akciju.



Sve što prikupimo biće dragocena pomoć za one kojima je to sada preko potrebno, a pre svega zdravstvenom sistemu Srbije koji se nalazi na prvoj liniji fronta u borbi protiv ovog nevidljivog neprijatelja.



Kao što je već objavljeno, prikupljeno je 250.000 evra kao donacija Infektivnoj klinici u Beogradu.



Bez bilo kakve sumnje, nesebična pomoć od onih koji pošteno i časno predstavljaju srpski fudbal širom sveta daće ogroman implus do konačne pobede'', navodi se u poruci Marka Pantelića.

