Trener fudbalera Mačve Dragan Aničić rekao je danas da će njegova ekipa u predstojećem meču protiv Napretka, uprkos svim problemima, dati sve od sebe da zabeleži povoljan rezultat.







"Napredak je samo u poslednjih nekoliko dana angažovao Milunovića, Marjanovića i Lukića - sve iskusne i proverene igrače sa inernacionalnom karijerom. Ako tu dodamo Kostića, Mijića, Lekovića i golmana Ostojića... svako ko prati fudbal zna koliko su to kvalitetni igrači", rekao je Aničić, prenosi klub.



"Bez obzira na to, mi smo u poslednje dve utakmice pokazali da možemo da igramo kvalitetno i na ovoj ćemo uprkos svim problemima koji nam znatno otežavaju rad, dati sve od sebe i nadam se zabeležiti povoljan rezultat", dodao je on.



Fudbaleri Mačve u nedelju dočekuju ekipu Napretka, u utakmici 12. kola Super lige Srbije.



Posle 11 odigranih kola, Napredak je na 18. mestu na tabeli sa šest bodova, dok je Mačva poslednja sa bodom manje.



Utakmica Mačva - Napredak igra se u nedelju od 16.00.