Aktivan i Radnički, Nišlije predstavile dvojicu pojačanja!

Fudbalski klub Radnički od danas je jači za levog beka Bojana Letića i fudbalera sredine terena Stefana Milosavljevića. Pozicije u defanzivnom i veznom redu označene su kao prioritet u ovom prelaznom roku, pa je shodno tome vicešampion Srbije nastavio da jača ekipu na tim delovima terena. Letić (27) u Niš stiže sa bogatim internacionalnim iskustvom. Ovaj fudbaler iz Bosne i Hercegovine je u jesenjem delu sezone nastupao za Sarajevo i odigrao 13 utakmica za taj klub. Ponikao je u Kozari, dobre partije pružao je za Velež, a najveći deo karijere proveo u Slovačkoj i Češkoj. Za slovačku Žilinu upisao je 57 nastupa, a dres češke Karvine nosio je 33 puta. Za mladu reprezentaciju Bosne i Hercegovine igrao je šest puta. - Drago mi je što sam došao u jedan od najboljih klubova u Srbiji, koji želi da ponovo izbori plasman u Evropu, i nadam se da ću pomoći ekipi u ostvarivanju svih ciljeva. Iskreno, od malena pratim srpsku ligu i želeo sam da jednog dana zaigram u njoj. Dolazim u jaču ligu, u veliki klub. Derbiji protiv Zvezde, Partizana i ostalih klubova iz vrha tabele su dodatni motiv za svakog igrača. Radujem se saradnji sa šefom stručnog štaba, Miloradom Kosanovićem i sa novim igračima, od kojih dobro poznajem Lazara Đorđevića, sa kojim sam igrao u Karvini. Milosavljević (27) je od 2018. godine do danas bio član Mačve, za koju je odigrao 36 mečeva u dao dva gola. Tokom karijere je još igrao za Napredak, Mladost iz Lučana, Zemun i Sileks iz Kratova. U pitanju je igrač sredine terena, koji će sa svojim superligaškim iskustvom biti od pomoći Radničkom u prolećnim borbama za izlazak na međunarodnu scenu. - U Radnički dolazim zbog veličine samog kluba, kao i dobre organizacije u njemu u poslednje tri godine. Još od letos smo bili u pregovorima i zadovoljstvo mi je što se transfer sada i realizovalo. Kako sam već imao prilike da igram protiv Radničkog, poznajem većinu saigrača i trenera i očekujem da pokažem da svojom dobrom igrom vratimo radnički na mesto koje mu pripada – među prve četiri ekipe na tabeli Super Lige. Letić i Milosavljević će se odmah staviti na raspolaganje šefu stručnog štaba Miloradu Kosanoviću na pripremama za prolećni deo sezone, koje će Radnički o