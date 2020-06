Ako postoji neko ko se ne plaši Zvezde, onda je to Inđija! Najava istorijskog uspeha!?

Fudbaleri Inđije sutra dočekuju Crvenu zvezdu u četvrfinalu Kupa Srbije.





Utakmica se igra sutra na Gradskom stadionu u Inđiji od 17.00, uz ograničeno prisustvo gledalaca.





"Nama je zadovoljstvo što nam dolazi takav protivnik u četvrtfinalu Kupa Srbije. Ovo je treći put da igramo ove sezone protiv Zvezde i takve utakmice su i za klub, ali i za igrače veoma značajne. Na takvoj utakmici vrlo malo može da se izgubi. Uglavnom može da se dobije", rekao je Janjić, prenosi klub.



"Zvezda je veliki favorit, a mi opet imamo svoju želju i neke svoje planove kako bismo mogli da im zakomplikujemo to što su oni favoriti... Da pokušamo da sebi stvorimo novu istoriju kluba, nešto što bi zaista ušlo u anale, a to je taj plasman u polufinale", rekao je Janjić.



"Naravno, pred nama je Zvezda, šampion. Biće veoma teško, ali siguran sam da se nećemo odreći unapred te borbe za prolazak dalje", dodao je on.



Kapiten Inđije Brana Ilić naveo je da je utakmica protiv Zvezde - meč sezone za njegov tim.

"Posle svih dešavanja koja su nas zatekla u predhodnih par meseci, sigurno jedna lepa stvar za nas. Posle istorijskog i našeg uspeha, opstanka u ligi dve godine zaredom, utakmica dolazi u pravo vreme. Za nas je to utakmica sezone", rekao je Ilić.



On je dodao da će Inđija dati sve od sebe da odigra što bolje.



"Normalno, znamo s kim igramo. Zvezda je favorit, ali siguran sam da imamo svoju šansu jer smo sve utakmice u ovoj sezoni sa njima odigrali jako dobro. Tako da imamo našu šansu, nju ćemo tražiti i nadam se dobrom rezultatu po nas", istakao je Ilić.