Efekat ostavljenog muškarca i najveći fudbalski mrak koji nam namiguje i čeka iza ćoška…

Mlađima dede, nama u tridesetim ćalci, stričevi i ujaci, govorili su "ne znaš ti šta je radio Pele", iako su ga gledali možda nekoliko puta na televiziji. Isti oni su nam pričali tako i o Johanu Krojfu, a kasnije svi uglas kada je televizor u boji bio dostupniji – "Dijego Armando je najveći ikada, taj je sve osvojio sam". Onda je devedesetih stigao debeli Zuba, koji je očarao svet, a gledali su ga i naši očevi, ujaci i stričevi i na "Marakani" u Beogradu. Njega je posle SP 2002 nasledio najharizmatičniji ikada – Ronaldinjo, ali nikada, ni u jednoj eri, nismo imali fudbalski par, koji nas nikada nije izneverio i koji će nažalost, uskoro otići zajedno u istoriju.



U utorak, od 21.00, posle 947 dana, ponovo će na jednom terenu biti dvojica najboljih - Lionel Mesi i Kristijano Ronaldo. Mi ne pričamo mnogo o njihovom duelu, jer se ne zna kada su i Leo i Ronaldo bili u slabijoj ekipi, uz saigrače sa kojima više nisu kandidati za sve naslove.



No, tema pred ovaj meč je neka druga - da li smo svesni da u utorak, 8. decembra 2020. godine možda poslednji put gledamo dvojicu najboljih jednog protiv drugog?!











Prvo sećanje na Kristijana Ronalda



Da se ne lažemo, kada se prvi put pojavio onako obučen kao iz spota Fanki Džija, Bit Strita, ili rođeni brat Ivana Gavrilovića, ko je mogao da pomisli da će uopšte i primirisati svom prezimenjaku iz Brazila? Ser Aleks ga je napravio čudovištem, istrpeo je njegovu potrebu da su na terenu uvek mogle da se nađu dve lopte, jedna samo za njega, druga za sve ostale. Sećam se prvog međusobnog duela protiv Lea Mesija, polufinale Lige šampiona, sezona 2007/08, prvi meč na Kamp nou, Gabi Milito pravi penal, Ronaldo promašuje, Rajkardova Barsa nekako izvuče 0:0. Na "Teatru snova", u revanšu koji smo svi u Barsinim dresovima gledali na filozofijadi u Vrnjačkoj banji, Đanluka Zambrota je asistirao Polu Skolsu koji je raketom u 90 odveo Junajted u moskovsko finale sa Čelsijem. To finale, rešio je Kristijano Ronaldo, nebeskim skokom, iako je kasnije Junajted slavio tek na penale. U narednoj sezoni ceo svet je čuo za Ronalda, golove petom, 42 u jednoj sezoni, posle koje je dobio poziv Florentina Pereza koji se ne odbija.

Nažalost po navijače Reala i na sreću po Katalonce, Ronaldo je jula 2018. odlučio da pojača Juventus i tako na neodređeno odloži sledeći susret sa Leom Mesijem.



Prvo sećanje na Lionela Mesija



Za razliku od Ronalda, koji je u moj fokus došao tek u svojoj prvoj velikoj sezoni, o Mesiju sam znao sve nakon svog debija u "Đoan Gamper kupu" 2004. godine. Naravno, "Gamper" kao svoju omiljenu utakmicu još od srednjoškolskih dana nisam propuštao, a protiv najjačeg Juventusa u istoriji, fudbalski svet je prvi put mogao da vidi jedinog istinskog naslednika Dijega Armanda Maradone. Don Fabiov Juventus sa Tiramom, Kanavarom i Zambrotom, izgledao je kao Primavera pored malenog argentinskog čarobnjaka. Nakon utakmice Don Fabio je rekao:



"Taj mali je čudo, nikada nisam gledao tako talentovanog igrača koji sa takvom lakoćom čini sve što poželi. Večeras se možda rodio igrač koga ćemo smatrati za jednog od najboljih u istoriji", rekao je Fabio Kapelo te avgustovske noći 2005. godine.













Još veću težinu o ovom trenutku svedoče reči Don Fabija tačno 10 godina nakon istorijskog susreta iz avgusta 2005. U intervjuu za Mundo deportivo, ovako je glasilo Kapelovo priznanje:



"Posle 25 minuta igre, prišao sam Franku Rajkardu i pitao ga da pusti Lea Mesija na pozajmicu u Juventus. U tom trenutku sam znao da postoje neki birokratski problemi i da Mesi ne može da počne sezonu sa Barselonom. Međutim, Rajkard mi je odmah odgovorio da će za tri meseca sve biti u rešeno i da će Mesi moći da igra. Sećam se da sam video startnu postavu, nisam nikad pre toga čuo za to momka, koji me je totalno "oduvao". Svaka era je imala svog najboljeg igrača, a to su – Alfredi Di Stefano, Pele, Maradona i Leo Mesi", rekao je Kapelo.



P.S. Zbog celokupnog užitka, molimo vas da pogledate video:













Leto 2009. godine promenilo je sve



Svi smo barem jednom u životu upoznali ženu u koju smo se zaljubili, a u stvari smo bili samo zaljubljeni u njenu zaljubljenost u nas. Od prvog trenutka, nismo bili sposobni da je budemo svesni. Ona je bila svakim danom sve bolja prema nama, a mi svaki put obećavali da ćemo biti bolji sledeći put. Ali, to nismo mogli, samo smo postali ubedljiviji i manipulativniji "da to više nećemo raditi i da ćemo se popraviti". I toga koliko ne možemo bez nje, postali smo svesni tek kada je otišla.



E pa, isto takvo je i naše podrazumevanje ovog para Mesi-Ronaldo. Možemo polemisati do zauvek koji je od njih bolji i da li je jedan od njih najbolji ikada, ali u jednome se svi moramo složiti - u jednoj eri, nikada u istoriji nismo gledali najbolji par, koji jedan drugog čine boljim i tako u krug već 15 godina.



Ljubav prema fudbalu koju nam oni nesebično pružaju svojim rivalstvom, jednostavno, podrazumevamo. Nismo bili svesni činjenice da je Ronaldovim odlaskom u Juventus, preostalo da čekamo 947 dana do njihovog sledećeg susreta.



Tačnije, ono najlepše počelo je kada je Kristijano Ronaldo 2009. stigao kao najveći "Galaktikos" u modernoj istoriji, zadužio je "devetku", dok Real nije sramotno proterao velikog Raula. To je bio početak ljubavi koju i danas podrazumevamo i čijeg kraja nismo svesni.









Decenija i po neverovatnog rivalstva



Ako je potrebno govoriti o brojkama, možemo samo da dodamo činjenicu da su Mesi i Ronaldo u jednoj eri postavili rekorde koje niko nikada neće oboriti, sa šest, odnosno pet osvojenih "Zlatnih lopti".



Da vas ne smaram vikipedijom, ugrubo je dovoljno ogromno i nedostižno - zajedno su osvojili preko 60 trofeja, postigli skoro 1.500 golova, i traju od 2003. odnosno 2004. i ne nameravaju da stanu.



Ako baš želite da znate koliko volim ovaj rivalitet, i da ima nas koji smo ga svesni, potvrdiće da napamet znam prvi međusobni "El klasiko" na Kamp nou, golove Mesija i Etoa za 2:0. Da se sećam kako Ronaldo prvo nije mogao vola da ubode u prvih nekoliko duela, a posle je ušao u istoriju kao igrač sa najviše uzastopnih utakmica u "El klasicima" na kojima je tresao mrežu. Mesijevih 26 golova Realu, Ronaldovih 18 Barseloni. Polufinale LŠ 2009. i Pepeov crveni, Murinjov kavez, Ronaldov gol u finalu Kupa kralja u jedinom međusobnom produžetku. Četiri "El klasika" u razmaku od tri nedelje (polufinale LŠ, ligaški remi na "Snatjago Bernabeu" i finale Kupa kralja). Dovoljno da nam ova "voljena žena" oprosti što je nekada podrazumevamo?



Ali, ko je bolji?













Kao i kada pomenemo rivalstvo Muhamed Ali – Džo Frejzer. Džimi Konors i Džon Mekinro. Pitanje na koje nikada nećemo dobiti odgovor, jer ko misli da je Mesi najbolji ikada, niko ga neće ubediti u suprotno. Čak i da je Mesi osvojio SP, oni koji vole Ronalda ne bi prihvatili to, jedino bi morali pametnije da ćute i gutaju knedle. Isti slučaj je i u obrnutom smeru, kako bilo koga ubediti da je Ronaldo bolji, i pored tri uzastopne Lige šampiona, trofeja na EP sa Portugalom. I dok ta pitanja i tvrdnje naizmenično natrljavamo jedni drugima na nos, zaboravljamo na mrak koji nam svima uskoro sleduje.



Bićemo zauvek napušteni



Leto je 2022. godine, ti se i dalje ložiš na start nove sezone u Premijer ligi, ili na 13. uzastopnu titulu Juventusa u Seriji A. PSŽ je postao mnogima omiljeni tim, Nejmar i dalje pokušava da osvoji "Zlatnu loptu", Bajern je ukinuo Bundesligu, Ameri su ukrali u svakom takmičenju barem jedan derbi, koji se igra na njihovom tlu.



Murinjo se povukao pošto je i sa Totenhemom osvojio trofej i prepričava čudesnu sezonu 2020/21, Pep je obesmislio još jedan tim i od golmana napravio štopera, od beka centarofa, a krilo vratio na beka. Jirgen Klop je ponovo osvojio Premijer ligu sa Liverpulom, a Arsenal je i dalje – ništa.



Fudbal je otišao dovraga, neki Brazilac "-injo" je ušao u istoriju kao prvi koji je plaćen 500 miliona evra, prima 50 po sezoni, a ima 22 godine.



Ti na kraju dana sediš u mraku, dosta ti je svega, i fantazija, i fudbala, i Arapa i Kineza, i sve manje Engleza u Premijer ligi, titula Juventusa, Bajerna i Pari sen Žermena.



I onda, jednog dana desiće se čudo, Mesi i Kristijano Ronaldo će se posle novih 900+ dana ponovo sresti. Pobediće jedan, drugi će reći "eto, da li je sada jasno ko je najbolji ikada".



Ni tada nećeš biti svestan da će te ostaviti žena koja ti je pružila najveću fudbalsku sreću, i neminovno je da ispadneš konj, kao i svaki prethodni put. Jer, u datom trenutku si najgluplji i to je činjenica koju niko ne može da promeni.











…



U utorak, 8. decembra 2020. u 21.00, sastaju se ONI, prvi put posle 947 dana, neka nas ovaj tekst podseti da još malo uživamo u ljubavi koju imamo od njih dvojice, i pomolimo se da se makar još jednom ponovi finale Lige šampiona iz Berlina (ili još bolje zamislite samo finale Mundijala 2022?), pa neka pobedi ko hoće.







I šta kažete, i dalje pitamo - ko je bolji?