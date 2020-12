Da 2020. ima ime... zvala bi se Barselona

Da nam je neko 31. decembra 2019. godine rekao da će kroz dva meseca svet stati, da će čak i fudbal stati na dva meseca, da će se od maja do kraja godine igrati u celom svetu bez navijača, da će se Liga šampiona igrati u avgustu onako kako se igrala... da će Barselona izgubiti od bilo koga 8:2 i da će Leo Mesi poželeti da je napusti...? To je već previše.



Da, godina za nama najgora je u svakom smislu. Za navijače Barselone, još je gora. U crtama:



Januar: eliminacija iz Superkupa Španije, otpušten trener kao lider La Lige



Februar: eliminacija iz Kupa kralja

Mart: poraz od Real Madrida, tesni remi sa Napolijem

April i maj - jedini uspešni meseci, jer se ništa nije igralo

Jun - predato prvo mesto ništa boljem Realu

Jul - predata i titula raspalom Realu

Avgust - 8:2



Septembar - Saga Mesi i umalo da se najgore desi, Suarez u Atletiku



Oktobar - novi poraz od Reala i to na Kamp Nou, ogroman zaostatak na tabeli



Novembar - Bartomeuova ostavka, ali i povrede Pikea i Fatija



Decembar - poraz od Kadiza, Eibar i Valensija kao 15. i 16. nose bodove sa Kamp Noua - lider beži 10 bodova i ima meč manje, Real beži osam bodova.





Sa farme na klupu Barselone











No, da krenemo od januara - prva utakmica u godini bio je remi sa gradskim rivalom Espanjolom koji je kasnije ispao, a potom je usledio poraz u Superkupu od Atletiko Madrida, što je bio poslednji meč Ernesta Valverdea. Njega je zamenio Kike Setijen.



"Juče sam šetao pored krava u svom selu, a danas sam na klupi Barselone", rekao je Kike Setijen na svojoj prezentaciji.



Bolje da je ostao na farmi. Setijen nije dobio nijednog velikog rivala u La Ligi. Izgubio je "El klasiko" 2:0, sa Atletikom je remizirao 2:2 na Kamp Nou, ispao je iz Kupa kralja u Bilbau, prosuo je dva boda prednosti u trci za titulu i za kraj mu se dogodio Bajern Minhen.





Luis Suarez > Grizman + Brajtvajt + Kutinjo











Ako je Kike Setijen bio greška, kako onda opisati transfer Luisa Suareza u Atletiko Madrid? Pa, možda je to umesto nas najbolje opisao novinar Alfredo Martinez, sinoć, pošto je "El Pistolero" postigao novi pogodak za pobedu Atletika.



"Onaj ko je odlučio da otera Luisa Suareza iz kluba je genije. Otpustio je jednog od najboljih strelaca, pojačao direktnog rivala, razočarao prvu zvezdu ekipe, koja je imala posebnu povezanost sa njim na terenu i van njega. Sve je to uradio u jednom. Čestitke", poručio je ugledni novinar Alfredo Martinez.



Epilog je takav da je Barsa 31. decembra 2019. bila lider La Lige, a 365 dana zaostaje za Suarezovom ekipom 10 bodova i ima meč više.



Kovid 19 < Bartomeu 20











Veći virus za Barselonu bio je Hosep Marija Bartomeu, jer će posledice njegovog rada biti daleko bolnije i veće nego što su posledice Kovida 19.







Bartomeu je na čelu kluba bio od 2015. godine, u tom periodu otišli su redom svake godine za redom - Ćavi, Dani Alveš, Nejmar, Maskerano, Inijesta i Luis Suarez i nijednom od njih nije pronašao pravu zamenu.





Njegova uprava dovela je Kutinja i Grizmana koji i dalje nemaju pozicije u Barsinoj formaciji bilo da je ona 4-2-3-1 ili 4-3-3 ili 3-4-3. Zajedno su plaćeni preko 250 miliona evra, a na to treba dodati i Osmana Dembelea, koji se koliko toliko budi i deluje da jedini ima budućnost u klubu kada dođe nova uprava.



Uz sve to, najveća greška bio je loš odnos sa Leom Mesijem, koji je samo zbog Bartomeua i njegovih dugogodišnjih laži želeo da napusti svoju Barsu posle 20 godina.



"Ne bih ulazio u to o čemu me je sve lagao, ali mogu da kažem da je bilo previše laži u poslednjih nekoliko godina. Bartomeu me je više puta prevario", rekao je Mesi u nedavnom velikom intervjuu za La Sekstu.



Ronald Kuman - tvrdoglavo magare u magli











"Ne mogu da shvatim da su igrači plaćeni 120 i 80 miliona evra igrali van svojih pozicija u timu", rekao je Kuman na svojoj promociji, aludirajući na to da su i Valverde i Setijen koristili De Jonga i Grizmana na pogrešnim pozicijama.



Kuman je pristao da proda Suareza, obećavajući da je plan da Grizman konačno bude centralni napadač. Tri meseca kasnije, Grizman i dalje nema poziciju na terenu, a prvi napadač je Martin Brajtvajt.



De Jongu je "ugodio" sa formacijom 4-2-3-1 koja mu je u Ajaksu i reprezentaciji najviše odgovarala, ali je tako rasturio ostatak tima. Barselona nikada nije igrala sa dva zadnja vezna i "desetkom". Prvo, za to je potrebno da ima jaku "devetku" i ubitačna krila. Imala je samo Ansu Fatija dok se nije povredio, da bi desno odjednom igrao Grizman, a Mesi bio "devetka"?! Tako je Kuman počeo sezonu i tako je prosuo ogroman broj bodova dok se nije opametio, ali ne do kraja.



Holanđanin beleži najgori start u 20. veku, od mogućih 45, osvojio je samo 25 bodova, a Barsi može da preti i da gol ko hoće, a bodove su otkidali - Eibar, Valensija, Kadiz, Alaves, Hetafe, dok su Real i Atletiko po prvi put u ovom veku slavili u prvom meču sa Kataloncima.



Kuman i dalje nema taktiku, igrači su kao kokoške u dvorištu i svima je jasno da će Superkup Španije za 10 dana biti njegovo poslednje takmičenje koje je izgubio, te da ga čeka sudbina Ernesta Valverdea iz prošlog januara.









31. decembar













Ovo je dan kada rezimiramo sve iza nas, ružne stvari ostavljamo ili popravljamo, a ako neko ima takvih na pretek onda je to Barselona. 2021. godina biće sigurno mnogo bolja, jer gora se neće skoro desiti ni Barsi niti bilo kom klubu. 24. januara su izbori. Navijači se nadaju da će Ćavi biti trener već u februaru, inače će PSŽ nastaviti niz Rome, Liverpula i Bajerna.







Ako pitate jednog navijača Barselone kako bi 2021. mogla da bude idealna, a ne baš toliko nerealna (?!):





Januar: Đoan Laporta predsednik, Ćavi trener, Đordi Krojf sportski direktor, Karles Pujol tehnički direktor, pojačanja Erik Garsija i Memfis Depaj?





Februar: Barsa - PSŽ 1:1?





Mart: PSŽ - Barsa 2:2 - prolaz nekim čudom na gol u gostima?





April: Srećan žreb u 1/4 finalu LŠ (čitaj Porto, Sevilja) da se izbegnu Bajern i Liverpul u 1/2?





Maj: Častan oproštaj od La Lige i LŠ, trofej u Kupu kralja





Jun: Mesijev 34. rođendan i najveći poklon - ostanak u svojoj Barsi?





Jul: Bum bum - Alaba, Haland?





Avgust: Kutinjo + Grizman = "bella ciao, ciao, ciao"?





Septembar: Novi početak na svim frontovima





Oktobar: Lideri na tabeli, pobeda u "El klasiku"?





Novembar: Overeno prvo mesto u grupi LŠ?





Decembar: Ma ne treba više ništa, ako prođe 10/11 prethodnih meseci.











Srećna vam svima Nova godina i neka nikome nikada ne bude kao što je Barseloni 2020.