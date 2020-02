Zaboravite Saru Karboneru, doping masažu, ovo je najsmešniji izgovor ikada za poraz! Bivšeg šampiona nije sramota...

Desilo se već, ali nikada na najvećoj sceni. Jednom je kriket tim Šri Lanke optužio usku odeću za poraz od Pakistana, Džastin Gejtlin je za doping optužio masera koji mu je utrljao kremu u butine. Kasiljas je kroz redove optužio devojku Saru Karbonero da mu je omela koncentraciju prilikom poraza na otvaranju Mundijala 2010. Ona je izveštavala iza gola.



Ser Aleks je promenio dresove Junajteda nakon što su gubili na poluvremenu 3:0, Rišar Gaske nije uzimao kokain, već se ljubio sa devojkom koja jeste, pa je tako bio pozitivan.



Ali, Deontaj Vajldler je pobedio sve.



On je za poraz od Tajsona Fjurija optužio kostim koji je nosio na izlasku na ring. U pitanju je bila neka vesta oklopa, Amerikanac tvrdi da ga je to toliko oslabilo da nije mogao da stoji na nogama.



On je inače optustio trenera jer je prekinuo borbu pošto je bio grogiran u sedmoj rundi, a potvrdio je da će aktivirati klauzulu o trećem duelu sa Fjurijem.



Spekuliše se da bi meč mogao da bude održan u Saudi Arabiji, članovi kraljevske porodice su bili uz ring u Las Vegasu, a priča se da će ukupna suma biti oko 400 miliona dolara.



"Nisam osećao noge, ali ja sam ratnik i vladalac, ponovo bih nosio oklop iako me je to koštalo titule", zaključio je Vajdler, a ovo je verovatno najsmešniji izgovor ikada.