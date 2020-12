Vembli šou, Džošua razgalio svet, sledeći je moćni "Kralj Cigana"!

Sjajan finiš, mada je potrajalo, Bugarin Kubrat Pulev je pokazao da zaslužuje šansu, držao se devet rundi na Vembliju, a onda mu je desnica Britanca presudila.



Entoni Džošua se vratio pobedom, delovao je koncentrisano, gladno i spremno, ovo je uvod, prava najava u sudar sa Tajsonom Fjurijem u 2021. godini.



Možda i poruka "Kralju Cigana", spektakularna pobeda i opomena onima koji sjajnog Fjurija proglašavaju za apsolutnog favorita u borbi za kralja teške kategorije.



U trećoj rundi sudija je brojao Pulevu, nakon što je u uglu primio nekoliko teških udaraca, ali rekosmo Bugarin je kao stena. Smejao se Džošui, primao teške udarce, ali se i držao, u sedmoj rundi je pokazao nešto i iz čuvene bugarske škole boksa, tada je Britanac bio prinuđen da se brani.



Ali, u devetoj smo videli uragan, dva puta je Pulev bio na podu, krvario je iz nosa, usta, zadobio i posekotinu na uhu, nije bilo više nade...



Pulev je veteran ringa, bio je autsajder, ali uvek tvrd orah. Džošua je delovao mirno i tokom i posle meča, on je prvak u IBF, WBA, WBO i IBO, ali čeka Fjurija, Edi Hern, čuveni promoter veruje da će svakome pripasti po 100 miliona dolara.

Congratulations Anthony Joshua for defeating Kubrat Pulev via KO in the ninth round to retain his IBF, IBO, WBA and WBO heavyweight titles.



He's now 24-1 in his career with 22 knock out. pic.twitter.com/ngMRg1T1SC