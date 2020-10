Velika Habibova pobeda, a onda ŠOK i suze u ringu!

Habib Nurmagomedov je večeras u meču lake kategorije UFC-a savladao privremenog prvaka, Amerikanca Džastina Gejdžija, ''polugom'' posle minut i 53 sekunde borbe u drugoj rundi i tako ostao nepobediv i posle 29 borbi!







Međutim, ono što je potom usledilo izazvalo je brojne reakcije - Habib je proglasio kraj karijere i briznuo u plač! Lavina emocija bila je i očekivana, jer mu je ovo bio prvi meč posle smrti oca, ali odluka o završetku karijere ipak je iznenađujuća.





"Hvala Bogu. Bog mi je dao sve. Hvala ovim momcima koji su bili sa mnom i mojim ocem. Volim ih sve. Ovo je bila moja poslednja borba. Znao sam da ću doći ovde bez oca. To je bio prvi put, nakon toga što se desilo s mojim ocem.







Kada me UFC pozvao, pričao sam s majkom tri dana o tome da li bih išao na borbu bez oca i obećao sam joj da će ovo biti moja poslednja borba. Ako sam dao reč, onda je moram ispuniti.







Ovo je bila moja poslednja borba. Samo jednu stvar želim od UFC-a, a to je da me stave na prvo mesto 'pound for pound' liste, jer to zaslužujem. Apsolutni UFC-ov prvak lake kategorije. 29 pobjeda u 29 borbi. Mislim da to zaslužujem", poručio je Habib Nurmagomedov.



-