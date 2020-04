U MMA se snašli, originalno rešenje, mečevi i u doba pandemije!

Predsednik UFC Dejna Vajt rekao je danas da je blizu toga da obezbedi privatno ostrvo na kome će se održavati mečevi mešovitih borilačkih veština tokom pandemije korona virusa.



Širom sveta korona virusom je zaraženo 1,27 miliona ljudi, a umrlo je više od 70.000, a zbog pandemije su odložena i otkazana brojna sportska takmičenja.



Takođe i Vajt je morao da odloži tri manifestacije, ali će se takmičenja UFC 249 nastaviti 18. aprila, na novoj za sada nepoznatoj lokaciji, pošto je hala u Njujorku otkazana.



"Gledao sam tu lokaciju dva meseca i održavaćemo borbe svake nedelje. Takodje, na dan ili dva sam od toga da obezbedim privatno ostrvo... Sada se postavlja infrastruktura, tako da ću početi da organizujem i međunarodne borbe", rekao je Vajt za TMZ, preneo je Eurosport.



"Neću uspeti da dovedem u SAD sve međunarodne borce, pa ću ih avionom prevoziti na to ostrvo na mečeve. Od 18. aprila UFC se vraća", dodao je on.



Vajt je rekao da će svi borci, zaposleni u UFC i organizaciji mečeva redovno biti testirani na korona virus.



Šampion u lakoj kategoriji Habib Nurmagomedov trebalo je prošle nedelje da se bori protiv Amerikanca Tonija Fergusona u UFC 249, ali je meč otkazan pošto se šampion nalazi u karantinu u Rusiji.



Ferguson će se boriti protiv sunarodnika Džastina Geidžija.



"To nije Habibova krivica. Na ovakve stvari ne možete da se pripremite, ne možete čak ni da sanjate o tome. Las Vegas je zatvoren. Nijedan kazino neće raditi mesec dana, možda i duže. Nikada nisam mislio da ću to videti", rekao je Vajt.