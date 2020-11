Stara dobra vremena, evo kako je izgledao povratak u ring "Gvozdenog" Majka Tajsona!

Najk Tajson se vratio u ring, posle 15 godina. Borba protiv legendarnog Roja Džonsa Džuniora privukla je veliku pažnju, iako je bila u pitanju egzibicija. Bilo je i kritika na račun dvojice boksera zbog godina, ali i zdravlja.



Može se reći da je "Gvozdeni Majk" pokazao deo nekadašnjeg repertoara nakon osam rundi koje su trajale po dva minuta u "Stejpls Centru". Naravno, daleko je to od ozbiljnog boksa, završeno je nerešeno.



"Bolje je neko kada sam se borio za titulu", rekao je Tajson koji je po dogovoru prihod prosledio raznim dobrotvornim organizacijama.



"Ovo je za ljude, za svet, za one kojima je pomoć potrebna, naravno da bih se opet borio", dodao je Tajson.





Majk je zadao nekoliko težih udaraca, mada je poštovao pravila, udarci u telo su malo poremetili Džonsa Džuniora iako je bio zadovoljan remijem.



"Nije lako i dalje ima razotan udarac", rekao je nekadašnji rekorder, sa četiri svetske titule u razlićitim kategorijama.



On je tri godine stariji od Tajsona, nosio je boje Lejkersa kako bi odao počast Kobiju Brajantu, a pogađate, Tajson je bio u svom prepoznatljivom crnom. Tu se našao i legendarni najavljivač Majkl Bafer, naravno sve je bilo bez publike, u organizaciji Tvitera, u pitanju je bilo plati pa gledaj, a privuklo je veliku pažnju kao i sve što Tajson radi.



On se povukao 2005. kada je izgubio od prosečnog Pitera MekBrajda. Džons Džunior je trajao duže, ali je poslednju borbu imao pre dve godine. Inače, dogovor je bio da ovo bude jači sparing, da sudije budu samo protokolarne i da nema zvaničnog pobednika. WBC je obezbedila šampionske pojaseve za oba borca...

