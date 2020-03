Šok? Tajson Fjuri prevarant, oduzimaju mu šampionski pojas?!

Verovatno se sećate problema koje je imao Tajson Fjuri pre četiri godien.



Tada su on i njegov rođak Hjui bili pozitivni na steroid nandrolon koji se računa u doping. Bokser se branio da je u pitanju sirovo medveđe meso koje su jeli ili zaraženi suplementi.



Ipak, zbog neopreznosti kažnjeni su, blago, do 2017. što je omogućilo Fjuriju da se vrati borbom krajem te godine i na kraju posle duplog meča sa Deontajom Vajdlerom stigne do WBC titule i velikog novca.



Ali, sada su se pojavili novi dokazi.



Naime, farmer iz Lankašira Martin Kerfut koji je tada potvrdio da je snabdevao Fjurijeve medveđim mesom, kaže da to nije istina, tačnije da je lagao jer mu je obećano oko



30 000 evra.



On je tada potpisao kao svedok da je bio dobavljač što su Fjurijevi advokati prosledili britanskoj dopong komisiji.











Pošto nikada nije isplaćen, rešio je da se osveti porodici Fjuri i sada tvrdi da je lagao za obećani novac.



Ni Tajson, ni Hju, njegov rođak koji je bio izazivač u WBO verziji 2017. i izgubio od Džozefa Parkera, nisu se oglasili.



Ali, jeste doping agencija koja će saslušati pomenutog farmera i ako utvrdi da je svetski šampion zaista podmitio, odnosno obećao naknadu za lažnu izjavu, svi Fjurijevi mečevi od suspenzije biće brisani, što drugim rečima znači da će izgubiti titulu.