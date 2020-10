Najstrašniji nokaut u istoriji UFC, snimak obišao svet!

Deluje neverovatno da čovek može ovo da izvede, ali se desilo.



Momak iz Misurija Hoakin "Nju Mansa" Bakli je ostvario senzacionalnu pobedu nad Impom Kasanganajem.



Ovo mu je tek druga borba u UFC, u pitanju su bili uvodni mečevi, ali je snimak obišao svet.



Dena Vajt je nanjušio novu zvezdu UFC predsednik je odmah kontaktirao Baklija.



"Šef mi je rekao da će mi odmah isplatiti sve bonuse, jedva čekam".



"Sa budem iskren nisam ga čuo na početku šta je pričao, bio sam uzbuđen, ali kad je pomenuto novac, stvari su se malo razbistrile. Velika je čast razgovarati sa Vajtom", kaže borac kroz smeh.



Nokaut?



"Otvorio se, video sam, uspeo sam da održim ravnotežu, težak je udarac iz okreta, ali ono što sam zamislio, uspelo je", dodao je Bakli.



THE MOST UNBELIEVABLE KO IN UFC HISTORY 🤯 #UFCFightIsland5 pic.twitter.com/O7BOJg8h9c