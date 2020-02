Mejveder pomera granice, dve borbe u istom danu, veliki revanš i još jedan spektakl!

Kako prenose mediji u SAD, Flojd Mejveder bi mogao da prekine penziju kako bi još jednom šokirao svet.



Naime, on je spreman da se vratio u ring, kako bi se u istom danu borio po drugi put protiv Konora Mekgregora, ali i Habiba Nurmagomedova!



On je u jednom intervjuu izjavio da bi bio spreman da se vrati, o tome je pričao i sa Dejnom Vajtom, predsednikom UFC-a.



"Pričao sam da bi se borio sa Habibom i Konorom istog dana. Sa Habibom preko dana i sa Konorom uveče. Platite jednu cenu, recimo 250 dolara i gledate oba meča", izjavio je Mejveder.



Procenjuje se ipak da bi cena od 250 američkih dolara bila prevelika za gledaoce, kao i da bi ovu ideju teško prihvatio pomenuti Vajt, ali niko ne otpisuje mogućnost da bi ovako nešto moglo da se dogodi.



To bi bez sumnje bio najveći spektakl u svetu boksa svih vremena, nedavno je i Habibov menadžer izjavio da bi određeni promoteri u Saudijskoj Arabiji bili spremni da plate i 100 miliona dolara ukoliko bi Nurmagomedov pristao da se bori sa Mejvederom ili Mekgregorom na njihovom tlu.



Sa druge strane i Mekgregor je izjavio da bi se i pored poraza koji je doživeo od Mejvedera vratio svetu boksa i da bi želeo da osvoji titulu.



Mala je ipak verovatnoća da bi dve borbe mogle da se odigraju istog dana, ali sa Mejvederom i Mekgregorom je sve moguće.



Samo bi revanš jednog od najboljih boksera svih vremena i jednog od najboljih UFC boraca bio pravi spektakl, još kada se u čitavu priča doda Nurmagomedov...



Videćemo da li će Mejvederove zamisli biti sprovedene u delu, sa "Manijem" ništa nije nemoguće.



Jasno, borbe bi bile održane u bokserskom ringu, po bokserskim pravilima, kao što je bilo slučaj i u susretu Mejvedera i Mekgregora leta 2017. godine.