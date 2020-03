Majk Tajson - Koliko košta kad ti tigar odgrize ruku?

Nekadašnji šampion sveta u teškoj kategoriji, legendarni Majk Tajson je ispričao u emisiji svog prijatelja repera Debelog Džoa šokantni događaj iz vremena kada je držao tigra kao kućnog ljubimca.



Deo priče upućeni znaju, naime u zatvoru mu je jedan od "sabraće" ispričao da njegov otac drži tigrove i lavove, pa kada je Tajson od njega kupio automobil, dobio je na poklon mladunče tigra.



Ogromni bengalski tigar je bio zatvoren u posebnom delu dvorišta, Tajsona nikada nije povredio, ali je odgrizao ruku komšinici.



Naime, ona se popela preko ograde da se igra sa životinjom.



"Ne znam šta je mislila, ušla je u njegov prostor, on je nije poznavao, odgrizao joj je ruku. Uspeo sam nekako da ga odvojim, dao sam joj 250 000 dolara da ćuti, mada je sama bila kriva, preskočila je ogradu na privatnom posedu", priča Tajson.



On dodaje da jeste bilo ludo što je držao tigra.



"Nikada ne možete da pripitomite takvu životinju, mene nije napao, ali može slučajno da ubije, nikada niste sigurni, previše su snažni, grubo se igrate sa njima i onda dođe do problema, jednostavno takva im je priroda", ispričao je Tajson...



Komentar nije potreban...