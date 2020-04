Kan se oglasio, da li se bliži kraju karijere?

Pojedini mediji danas su preneli da bivši dvostruki svetski šampion razmišlja da završi karijeru, ali je on rekao da u situaciji u kojoj se čitav svet trenutno nalazi, ponekad kažete i ono što ne mislite.



"Još se dobro osećam, osećam se snažno. Još ne želim da se povučem", rekao je Kan za Bi-Bi-Si (BBC).



Bivši svetski šampion u poluvelter kategoriji u verziji WBA i IBF je poslednji put boksovao u julu 2019. godine kada je pobedio Australijanca Bilija Diba u Saudijskoj Arabiji.



On je rekao da će, iako bi više voleo da se odmah bori za titulu svetskog prvaka, možda prvo boksovati sa nekim od prvih 10 izazivača.



"Zbog izolacije odredjene povodom pandemije korona virusa, ne bi mi smetao neki meč da se vratim u ritam, pre velike borbe sa nekim poput Menija Pakjaa", dodao je osvajač srebrne olimpijske medalje iz Atine.



Kan je u više navrata izazvao Pakjaa, aktuelnog šampiona WBA (super) velter kategorije i jedinog svetskog šampiona u osam različitih bokserskih težinskih kategorija.



Njih dvojica se dobro poznaju i često su sparingovali kada su trenirali kod Fredija Rouča, pre nego što je Kan prekinuo saradnju sa tim trenerom u septembru 2012. godine.



"Oduvek sam želeo borbu sa Menijem. Ako se dogodi, odlično, ali ako ne, razmotrićemo druge opcije", naveo je Kan.



On je rekao da je vreme u izolaciji provodi sa svojom porodicom, a jednu od svojih zgrada ponudio je zdravstvenim vlastima u Boltonu.



"Stalno gledam vesti na televiziji, treba im podrška i pomoć. Imam zgradu koju mogu da pretvore u bolnicu. Rekli su da su brojke zaraženih u Boltonu za sada niske, ali da će me kontaktirati ako im bude potrebna pomoć", rekao je 33-godišnji Britanac.



Kan planira da po završetku karijere postane menadžer talentovanim bokserima iz Azije.



"Mislim da će mladi azijski bokseri želeti da potpišu za mene. Nešto kao kad je Oskar de la Hoja završio karijeru i postao promoter i menadžer, svi mladi Meksikanci su otišli kod njega. Mislim da ja to mogu da uradim sa mladim azijskim bokserima", naveo je Kan.



"Ne želim da budem trener, to zaboravite. To je previše uloženog truda i energije", dodao je Kan.