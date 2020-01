Kakav uvod u bokserski spektakl: "Masturbiram sedam puta dnevno zbog Vajldera"

Za nešto više od mesec dana, tačnije 22. februara, u Las Vegasu nas očekuje veliki bokserski spektakl.



U ringu će se naći Dionte Vajlder i Tajson Fjuri koji je istakao da jedva ček meč sa Amerikancem



"Ovo je prvi trening kamp u deset godina u kojem nisam popio nijednu dijetalnu 'kolu', a neću ni posle borbe. Ovo je prvi trening kamp u kojem sam išao u krevet do 21.30 pa sam svež ustajao ujutro već u sedam sati", otkrio je Britanac.



"Radim mnogo stvari koje pre nisam radio. Jedem pet, šest obroka dnevno, pijem osam litara vode. Ako će mi to dati prednost, spreman sam da probam", kazao je Fjuri koji je potom otkrio nešto što baš i nismo morali da saznamo.



"Masturbiram sedam puta na dan i tako redovno pumpam testosteron, dok se pripremam za Vajldera", istakao je on na konferenciji za medije.



Pa, ukoliko mu pomaže...