Definitivno, Beograd domaćin Svetskog prvenstva!

Nakon što Nju Delhi nije ispunio svoje obaveze, odnosno uplatio potrebna novčana sredstva, AIBA je raskinula ugovor. Indija će morati da plati i kaznu za otkazivanje domaćinstva u iznosu od 500.000 dolara.



Vršilac dužnosti predsednika AIBA Mohamed Mustašane rekao je da će ovo Svetsko prvenstvo biti veliki dogadjaj za Srbiju.



"Srbija ima sve što je potrebno za organizaciju velikog takmičenja za sportiste, trenere, sudije i, naravno, ljubitelje boksa", rekao je on.



Predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin izjavio je da se Svetsko prvenstvo vraća u Beograd nakon 43 godine i istakao da veruje da će Srbija fantastično organizovati to takmičenje.



"Nakon istorijskog turnira 1978. u glavnom gradu Jugoslavije, ovo je drugi put da je naša zemlja domaćin. Osvajanje medalje na svetskom bokserskom prvenstvu je san svih boksera. I to je u našoj prirodi - da nikad ne prestajemo dok se naši snovi ne ostvare", rekao je Borovčanin.