Da i to rešimo konačno, "Kralj Cigana" ili "Bronzani bombarder"?

Kada je oko 18 000 ljudi u "Stejpls centru" čulo odluku sudija, odnosno da ljudi kraj ringa nisu mogli da se odluče, čuo se koncert zvižduka.



Kontroverzna borba iz 2018. kada je Deontaj Valdler zadržao titulu remijerprotiv Tajsona Fjurija i dalje izaziva sporenja.



Izazivač nikada nije prestao da priča o velikoj krađi, o tome kako mu je oteta pobeda, iako je par puta bio na podu. "Ciganski kralj" kako zovuFjurija je nakon meča poručio da će se vratiti, ali usledilo je isto što i posle pobede nad Kličkom i administrativnog gubitka titule. Fjuri je zapao u depresiju, imao problema sa mentalnim zdravljem,drogama, nabacio težinu, činilo se da je izgubljen za sport. Ali, ovaj čovek, koga javnost nepodeljeno voli zbog njegovih patnji i nesavršenosti je uvek uspevao da ustane.



Osvojio je evropsku titulu, vratio se kroz pakao ponovo dobio licencu i sjajno se borio protiv Vajldlera.

















Kada se pogleda statistika tog meča Fjuri je zadao više udaraca odAmerikanca iz manje pokušaja, imao mnogo bolji procenat, ali sa drugestrane Vajdler je tvrdio da je trebalo da dobije nokautom i da bi svaki drugi sudija u ringu prekinuo meč kada je Britanac završio na podu u 12. rundi. Ali, i ako traju kontroverze, s obzirom na gledanost, hajp oko meča, Frenk Voren je počeo da radi na revanšu već u sledećim mesecima. Jer, iza svega stoji novac.



Vajdler je nemilosrdan bokser, ali Fjuri je favorit malog čoveka, neko koga publika obožava, dogovoren je rimejk koji ćemo gledati u subotu u Vegasu. Koliko je bitno, neka posvedoči činjenica da je u ugovor ugrađena klauzula da gubitnik ima pravo na treći meč. Tajson Fjuri se raspričao, promenio je trenera koji ga je vratio u stanje da se bori u ringu, pa iako je razlaz bio prijateljski, pitanje je kako će se odraziti na meč.



"Narodni šampion" kako ga često zovu moraće da se bori protiv strašnog boksera i u to nemojte sumnjati. "Bronzani bombarder" je sigurno najveći udarac u profesionalnom boksu, uostalom Fjuri je to već osetio. Vajdler je momak sa ulice, tek promovisani član jednog ganga koji se spasao i postao svetski šampiona u boksu. Zanimljivo, niko osim Fjurija nije izdržao 12 rundi, odnosno čitav meč protiv Amerikanca.















Šta ga čini posebnim?



Kada ga pogledate odvojeno od opšte slike, on nije idealan teškaš. Ali, lakši je i brži od rivala, u 11 borbi za titulu on je imao manje kilograma od protivnika.To što je pokretljiviji ne mora da bude prednost u teškoj kategoriji, ali retko kada će te naći takvu kombinaciju kretanja i takrazoran udarac. To je ono što je zastrašujuće kod Amerikanca.



"Kada pogledate građu, on ima pokrete košarkaša, ne boksera, genetika je učinila svoje", tvrde stručnjaci.



Uporedite to sa tenkom i raketom, dakle snaga plus brzina reakcije, idealna kombinacija. Pobede koje niže donele su mu neverovatno samopouzdanje, Vajdler je ubeđen da je daleko najbolji bokser na svetu. Mnogi ga porede sa Boltom, teško je zamisliti da neko tako visok bude toliko brz.











Ima li mana?



Svakako, ume da bude nemaran, povuče ga borba, kada je u prednosti taktički ne boksuje najbolje, pokušava da pogodi iz nemogućih uslova,zbog toga je moguće da primi udarce što je Fjuri pokazao. Ali, ono što jepotencijalna opasnost je taj jedan udarac, "šut za pobedu" kako kažu Amerikanci u žargonu, jer kada padne jedan takav, to je obično kraj borbe.



Fjuri je najavio da će krenuti u rat, da će MGM hotel biti na njegovoj strani,upravo zbog stila i sigurno da će pokušati da borbu pretvori u tučnjavu.



Šta je prednost "Kralja Cigana"?



Duže ruke, veoma je izdržljiv, sposobnost da plasira udarce u seriji, da izmori rivala. Što meč bude odmicao šansa Fjurija, ako je zaista sprema kako priča je veća.













Bivši šampioni poput recimo Holifilda kažu da je Vajdler veći udarač od Tajsona, ali da se retko borio sa ljudima njegove visine, a da je Britanacbaš to, neko ko može da mu se suprotstavi rasponom ruku i da se drži izvan domašaja strašnog udarca.Uz to, ne treba zaboraviti ni da je Fjuri psihološki jači, dva puta se vraćaosa poda, dva puta se vraćao sa životnog dna. Vrlo je moguće da Vajdleima problem da shvati kako je Britanac mogao da se digne posle onakvihudaraca i kako da kontroliše borbu, ako ne može da računa na nokaut.



Do Fjurija bio je dovoljan taj jedan udarac da spusti mrak na protivnika, ovde možda ne bude dovoljno. Uz to stariji je, četiri godine nisu malo ako su stvari izjednačenije, njegovi udarci će gubiti snagu. Fjuri je školovaniji bokser, prošao je amaterski ring, samo ni to ništa ne mora da znači



Samo, ako ponovo Fjuri izdrži svih 12 rundi, čini se da je ovoga puta bliži pobedi. Ili kao većina i mi bismo voleli da "Narodni šampion" podigne pojas.