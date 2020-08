Ranije je bilo planirano da najpoznatija biciklistička trka naredne godine počne iz Kopenhagena, ali je to pomereno za 2022. godine kako bi se izbeglo poklapanje s drugim takmičenjima koja su odložena zbog pandemije korona virusa.



Umesto u Kopenhagenu, Tur d'Frans će naredne godine početi u Brestu, u Francuskoj.



"Razgovarali smo sa lokalnim vlastima o mogućnosti organizovanja trke još od 2018. godine. Prošle jeseni smo se dogovorili da Tur krene iz Bretanje 2022, ali je pandemija je sve to promenila", rekao je Prudom za Frans Pres.



"Bretanja nije, nikada nije bila i nikada neće biti plan B", istakao je on.



Biće to četvrti put u istoriji da Tur počinje iz Bresta.