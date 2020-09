Peters, biciklista AG2R la Mondijala, etapu dugu 141 kilometar od Kazedra do Lujdenvija završio je za četiri sata, dva minuta i 12 sekundi.



On je za 47 sekundi bio brži od Letonca Tomsa Skujinša i Španca Karlosa Verone.



Britanski biciklista Adam Jejts zadržao je vodjstvo u generalnom plasmanu Tur d'Fransa, odnosno žutu majicu. On je zadržao tri sekundi prednosti u odnosu na Slovenca Primoža Rogliča.



Naredna, još jedna brdska etapa vozi se sutra od Poa do Larensa i duga je 153 kilometra. Tur d'Frans završava se 20. septembra u Parizu.



