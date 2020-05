"Konačnu odluku doneće lokalne i nacionalne vlasti, dok ćemo se mi držati pravila koja će nam biti odredjena. U ovom trenutku planiramo da održimo trku sa publikom", rekao je direktor trke Mauro Venji za Gazeta delo sport.



Ovogodišnji Djiro trebalo je da se održi od 8. do 31. maja, ali je odložen zbog pandemije korona virusa.



Novi termin je od 3. do 25. oktobra.



Prve tri etape u prvoj verziji planirane su u Madjarskoj, ali se to neće dogoditi, već će se početak trke preseliti na jug Italije, na Siciliju ili u Kalabriju.