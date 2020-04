Čuvena biciklistička trka Tur d'Frans gotovo sigurno će biti odložena, pošto je francuska vlada produžila karantin stanovništva do 11. maja u cilju sprečavanja širenja korona virusa.Predsednik Francuske Emanuel Makron sinoć je rekao da će se s ograničavanjem javnih događaja nastaviti do sredine jula.Najvažnija biciklistička trka na programu je od 27. juna do 19. jula, trebalo bi da počne u Nici. Organizatori se još nisu oglasili, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).Prošle godine trijumfovao je Egan Bernal iz Ineosa i tada je postao prvi Kolumbijac pobednik Tur d'Fransa.Otkazana je i Điro d'Italija, zajedno sa još nekolicinom jednodnevnih trka.