Međunarodna biciklistička unija (UCI) odredila je danas novi termin za Trku kroz Francusku, koja bi trebalo da se održi od 29. avgusta do 20. septembra.Tur d'Frans je prvo trebalo da se održi od 27. juna do 19. jula, ali je odložen zbog pandemije korona virusa.Svetski šampionati će se održati kako je planirano od 20. do 27. septembra, posle čega će uslediti Điro d'Italija i španska Vuelta.Iako se prvobitno govorilo da će najveće biciklističke trke biti otkazane, na radost navijača to se neće desiti.Razmatraju se trke bez prisustva publike zbog zdravstvenog rizika.