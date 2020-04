Biciklisti zbunjeni, hoće li se održati Tur d'Frans?

Velški biciklista Gerajn Tomas rekao je danas da nije oduševljen ako se Trka kroz Francusku bude vozila bez publike, ali da će podržati odlaganje za avgust.



"Bilo bi sjajno da se odloži za kraj avgusta ili tako nešto. To bi bilo sjajno. Tur d'Frans je vrhunac biciklizma. To svi znaju. Ako može da se održi bezbedno, to bi bilo sjajno za sve", rekao je Tomas za BBC.



Moguće je da se takmičenje održi bez publike, što Tomasu ne prija.



"Nisam previše zadovoljan zbog toga, da budem iskren. Tur čine navijači, osoblje, atmosfera na putu. Ali, ako njihovo prisustvo znači da trka ne može da se održi, onda je je to okej varijanta. Ipak, nije isto kada imate samo 180 biciklista ili ukupno hiljadu ljudi na stazi", kazao je Tomas.



Tomas je 2018. godine bio pobednik Trke kroz Francusku.