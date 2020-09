Vinjales pobedio u Mizanu

Vinjales je postao šesti ovosezonski pobednik u kraljevskoj klasi. On je krenuo sa pol pozicije i trku je završio sa 2,425 sekunde prednosti nad Djoanom Mirom iz Suzukija, nakon što je do tada vodeći Frančesko Banjaja iz Pramak Dukatija pao sa motora, sedam krugova pre kraja.



Vinjales je pobedio rezultatom 41 minut, 55,846 sekundi.



Mir je završio kao drugi, iako je krenuo sa 11. pozicije, a treći je bio Pol Espargaro iz ekipe KTM, posle kazne od tri sekunde koju je dobio vozač Jamahe Fabio Kvartararo pošto je izašao van okvira staze. Kvaratararo je trku završio kao četvrti.



Vodeći u generalnom plasmanu vozač Dukatija Andrea Doviciozo zauzeo je osmo mesto sa 13,113 sekundi zaostatka za pobednikom. On ima 84 boda, bod više od Kvaratrara i Vinjalesa, a Mir ima 80 bodova.



Naredna trka u šampionatu vozi se 27. septembra za Veliku nagradu Katalunje.