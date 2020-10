Veliki dan za Hamiltona: "U igrici sam bio Šumaher, a sada..."

Hamilton je danas pobedio u trci za Veliku nagradu Ajfela u Nemačkoj i izjednačio Šumaherov rekord od 91 pobede u Formuli 1.



Posle trke Hamiltonu je Mik Šumaher, sin legendarnog vozača, poklonio kacigu koju je Mihael Šumaher nosio tokom 2012. godine, njegove poslednje sezone u Formuli 1.



"Čestitam. Ovo je od svih nas", rekao je Mik Šumaher posle trke Luisu Hamiltonu.Hamilton je bio iznenađen.



"Ne znam šta da kažem. Kada odrastate gledajući nekoga, uglavnom ga idealizujete u smislu kvaliteta kakav je vozač, ali i onoga šta je u stanju da radi u kontinuitetu, iz trke u trku, iz godine u godinu, iz nedelje u nedelju", rekao je Hamilton, preneli su britanski mediji."Igrao sam video igru Gran pri 2 i ja sam u toj igri bio Mihael, a videvši njegovu dugu dominaciju, mislim da niko, a posebno ja, nismo mogli da zamislimo da ću biti blizu Mihaela, u pogledu rekorda. Ovo je izuzetna čast i trebaće mi malo vremena da se na to naviknem", dodao je britanski vozač.



On je rekao da je shvatio šta je postigao tek kada je došao u boks.



"Nisam na to mislio kada sam prošao kroz cilj. Ovo ne bih mogao da postignem bez ovog neverovatnog tima. Veoma sam zahvalan svima i veliko poštovanje gajim prema Mihaelu", dodao je šestostruki svetski prvak.



On će ove sezone pokušati da izjednači još jedan Šumaherov rekord od sedam šampionskih titula.



Govoreći o današnjoj trci Hamilton je rekao da je dobro startovao pored timskog kolege Valterija Botasa.



"Pokušao sam da mu ostavim što više prostora. Bio je u mrtvom uglu i otišao sam široko, a on je obavio sjajan posao. Posle te krivine pomislio sam: 'Dobro si uradio'. Trka nije bila laka. Maks je vozio izuzetno dobro. Mogli ste da vidite njegov tempo na kraju. Čeka nas ozbiljna borba", naveo je Hamilton.



Drugo mesto zauzeo je vozač Red Bula Maks Verstapen, koji je u završnici osvojio i dodatni bod za najbrži krug trke.



"Sve u svemu, trka je bila dobra. Pokušao sam da pratim Luisa. Tempo je bio dobar i pokušao sam da vozim svoju trku. Mercedes je bio prebrz za nas, ali uspeo sam da vozim najbrži krug i osvojim dodatni bod i srećan sam zbog toga. Drugi smo, a tamo i pripadamo", naveo je holandski vozač.Vozač Renoa Danijel Rikardo zauzeo je treće mesto, što je njegov prvi plasman na podijum vozeći za taj francuski tim."Prošlo je mnogo vremena. Imam osećaj kao da je prvi put. Prošlo je dve i po godine i osećaj je zaista lep. Svež. Vrlo sam srećan. Vidim da su srećni i svi u ekipi, svi smo dugo čekali na ovo", naveo je Rikardo.