Velika promena u F1, zaboravite na polivanje šampanjcem

Sezona u Formuli 1 nije počela 15. marta zbog pandemije koronavirusa, već će početi 5. jula u Austriji prema novim uputstvima i pravilima zbog pandemije. Trke će se voziti bez publike, a oko staze i u garažama biće minimalan broj ljudi.



"Zbog primene novih procedura, moramo biti sigurni i bezbedni u situaciji sa koronavirusom. Prakse koje smo imali u prošlosti, jednostavno se ne mogu izvršiti. Velike gužve oko staze i u garažama, što je bila karakteristika Formule 1, jednostavno to se ne može dogoditi", rekao je Bron za sajt Formule 1.



Osim same trke među učesnicima i navijačima Formule 1 najpopularnija je i ceremonija na pobedničkom postolju.



"Procedura na podijumu se ne može obavljati (kao do sada), ali gledamo kako da nešto uradimo posle trke. Jedna od opcija je da se bolidi poređaju na stazi, a da vozači stoje ispred svojih vozila. Ne možemo predavati trofeje, pošto vam neko iz neposredne blizine ne može predati trofej. Ali to smo razradili, imamo planove i procedure, gledamo kako da to predstavimo na televiziji", naveo je Bron.







Nekoliko sati pre svake trke na stazi se održavala parada vozača, koji su vozeći se u starinskim automobilima mahali navijačima na tribinama.



"Parada vozača se neće održavati pošto ne možemo da vozimo 20 vozača oko staze. Umesto toga ćemo intervjuisati svakog od njih ispred garaže. Ima mnogo toga što možemo da uradimo a da ne ugrozimo zdravlje i bezbednost. Uveren sam 100 odsto da ćemo od toga napraviti privlačan i uzbudljiv proizvod, jednostavno će biti drugačije. Ovo je novo. Koliko dugo će trajati? Ne znamo, ali to ćemo primenjivati do kraja godine, sigurno", naveo je Bron.



Uprava Formule 1 nedavno je objavila kalendar za prvih osam trka u Evropi, a očekuje se i objava kalendara za preostale trke. Čelnici tog sporta nadaju se da bi ove sezone moglo da se vozi od 15 do 18 trka.



Do sada je otkazano sedam od 22 trke u šampionatu.