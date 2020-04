Tužne vesti sa Ostrva, preminuo legendarni vozač F1

Mos se smatra jednim od najboljih vozača u istoriji Formule 1 iako nije osvojio titulu svetskog šampiona.



On se u januaru 2018. godine povukao iz javnog života zbog zdravstvenih problema.



Proveo je 134 dana u bolnici, nakon što je dobio infekciju pluća na odmoru u Singapuru u decembru 2016. godine.





Mos je od 1951. do 1961. godine učestvovao u 66 trka Formule 1, pobedio je 16 puta i postao je prvi Britanac koji je 1955. godine pobedio u domaćoj trci.





On će, takođe, ostati upamćen i po tome što je 1958. godine izgubio borbu za titulu nakon što je jemčio za svog protivnika, sunarodnika Majka Hotorna i sprečio njegovu diskvalifikaciju u trci za Veliku nagradu Portugala kada je optužen da se okrenuo na stazi.





Mos je u četiri navrata bio vicešampion Formule 1. On je 1962. godine morao da se povuče iz najvišeg nivoa takmičenja, nakon što je posle nesreće na Gudvudu mesec dana bio u komi, a zatim i delimično paralizovan narednih šest meseci. I pored toga on je nastavio da se trka na revijalnim manifestacijama do 81. godine.





Tokom automobilske karijere u svim takmičenjima ostvario je 212 pobeda.