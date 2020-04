Trke F1 bez publike, spremaju se naknade za domaćine

"Svesni su da je vanredna situacija, a očigledno je da smo na istoj strani. Ako žele da zadrže neke trke zbog TV prava, timova... Onda, znaju da će naš prihod biti smanjen i shvataju da će ova godina biti upravo takva", rekao je Fontsere u intervjuu za agenciju AP.



Gran pri Španije u ovom trenutku uopšte ne razmišlja o tome da će se trka u Barseloni održati sa publikom.



Fontsere je kazao da prazne tribine ne utiču samo da prihod od ulaznica, već se razmišlja i o hotelijerima i ugostiteljima.



"Kada je katalonska vlada investirala u Formulu jedan, računala je ne samo na prihod od ulaznica, već i kakav će finansijski uticaj biti na ceo region, državu. Bez publike nema i prihoda za taksiste, hotele... Takva sitaucija će potpuno promeniti dogovor koji su postigle dve strane", kazao je Fontsere.



Velika nagrada Španije donosi regionu više od 160 miliona evra, a ukupni finansijski uticaj tokom godine je skoro 300 miliona evra, pokazaju podaci.



Prošlogodišnjoj trci je prisustvovalo oko 160 hiljada ljudi.



Fontsere je rekao da je više puta razgovarao sa izvršnim direktorom Formule jedan Čejsom Kerijem o mogućim rešenjima za španski gran pri.



On je naveo da je Keri rekao da Formula jedan pokušava da organizuje što više trka, ali da je još rano da se zna kada će se sezona nastaviti, da li će to biti na leto ili jesen.



Do sada je odloženo ili otkazano devet od 22 trke, a skoro polovina osoblja Formule jedan ne radi do kraja maja, dok su slično uradili i pojedini timovi kako bi smanjili troškove.



Formula jedan se nada da će se održati 15 od 18 trka ove godine. Velike nagrade Australlije i Monaka su otkazane.



Fontsere je izjavio da je gran pri Španije "potpuno na raspolaganju" Formuli jedan i da je otvoren za sve predloge.



Po njegovim rečima, staza u Barseloni će biti spremna kakvo god da bude rešenje i da joj treba dve do tri nedelje za pripremu, uz ocenu da bi Velika nagrada Španije mogla da bude medju prvima koje će se održati.