Toto Vulf 'iskreno' - Koliko košta ostanak Hamiltona?

Juče je bio dan velikog slavlja za Luisa Hamiltona i Mercedes tim.



Šampion je stigao do 92. pobede u karijeri čime je nadmašio legendarnog Mihaela Šumahera koji je imao jedno slavlje manje na trkama Formule 1.



Ipak, Toto Vulf direktor šampionskog tima F1 već razmatra sve opcije oko nastavka saradnje sa Britancem. Hamilton ima ugovor do 2021. godine po kojem zarađuje neverovatnih 40 miliona funti.



"Važno je. Moraćemo da prodamo dosta stvari u fabrikama. Tražićemo nazad i zakup zgrada samo kako bi došli do novca. Nerealan je broj tolikih pobeda, nije normalno. To je njegova strast i energija koju ima za ovaj sport. Njegov talenat, mogućnost - jednostavno, izdvaja se", izjavio je Vulf šaljivo.



35-godišnji Hamilton je već izrazio želju za nastavkom saradnje, obe strane žele da nastave šampionski niz. Ostaje da se vidi šta će sve na "doboš" kako bi se osigurao ostanak Britanca.