Štednja u F1, kada dolaze nova pravila?

Pravila koja obuhvataju promene bolida, trebalo je da stupe na snagu 2021. godine, ali su odložena za godinu dana zbog pandemije korona virusa, dok ekipe pokušavaju da uštede što više novca.





Direktori pojedinih ekipa predlagali su da se nastavi takmičenje sa bolidima sličnim ovima iz trenutne generacije do 2023. godine.



Međutim, Bron je rekao da će novi propisi, opisani kao prekretnica za Formulu 1, biti odloženi za jednu sezonu.





"Mislim da postoji opravdana potreba da se ovi bolidi prebace u sledeću godinu pošto se nalazimo usred užasnog virusa. Neke ekipe su pokušale da to odlože na još godinu dana. Ali, definitivno će se to dogoditi 2022. godine", rekao je Bron, preneo je Skaj.



Nova pravila će dovesti do jeftinijih, manje složenih bolida, sa izrazito promenjenom aerodinamikom u cilju boljeg preticanja, kao i smanjenog trajanja gran pri vikenda, sa četiri na tri dana.







Bron je rekao da se novim pravilima omogućava da Formula 1 postane ekonomski održivija u smislu konkurentnosti.





"Bolidi su sada toliko složeni, da što više potrošite novca, brže idete. Moramo da izravnamo tu krivu i stvorimo situaciju u kojoj novac neće biti jedini kriterijum konkurentnosti. Zbog toga su nam potrebni novi bolidi da izravnamo krivu. Mi i dalje želimo da najbolje ekipe pobeđjuju, moramo da zadržimo integritet Formule 1, to je sport i potrebno je da najbolji pobeđuju", naveo je on.Bron je dodao da su pregovori o ograničavanju budžeta pri kraju i da će se sa tim početi 2021. godine, kako je i planirano.