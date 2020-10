Spremite se, Fernando Alonso pali motore!

Posle tri godine pauze, legandarni Španac Fernando Alonso vraća se trkama Formule 1!





Dvostruki šampion je tu odluku saopštio još letos, početkom jula, a ponovo ćemo ga gledati u bolidu Renoa.





Već sledeće nedelje 39-godišnji Alonso izaći će na stazu. On će 4. i 5. novembra u Bahreinu obaviti test vožnje pre zvaničnog povratka u Formulu 1.







Alonso će na testiranju voziti bolid RS18 od pre dve sezone, i to bez ograničenja kilometraže. To je test program prilagođen vozačima koji se pripremaju za povratak u šampionat Formule 1, da to učine na najbolji mogući način i na stazi. Pomenuti bolid će najpre ovog vikenda koristiti vozači Renoovog omladinskog programa, uz još četiri dana treninga, a od srede na red dolazi Alonso.







Iako je za sada u pitanju samo testiranje, ljubitelji Formule 1 jedva čekaju da što pre ponovo vide Alonsa u ''najbržem cirkusu'', pa će se s pažnjom pratiti pomenute njegove vožnje u Bahreinu.

